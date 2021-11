Bissendorf

CDU und SPD haben sich in der Wedemark auf ein neues Koalitionsbündnis für die kommunalpolitische Arbeit in der Gemeinde geeinigt. Die künftige Groko sichert damit erneut ihre Ratsmehrheit mit 23 von 37 Stimmen ab. Im Bürgerhaus in Bissendorf haben die Fraktionsvorsitzenden und die Vorsitzenden der Parteien nun den Vertrag unterschrieben. Der neue Gemeinderat kommt am Montag, 29. November, zum ersten Mal in Mellendorf zusammen.

Die beiden Parteien wollen mit der Vereinbarung eine verlässliche Politik für die Gemeinde gewährleisten – das betonten übereinstimmend die Fraktionsspitzen Markus Schmieta für die CDU und Daniela Mühleis für die SPD. Der Vertrag reicht durch die Wahlperiode von November 2021 bis Oktober 2026. Ganz grundsätzlich habe man einen Konsens gefunden, und man werde bei Abstimmungen im Rat einheitlich votieren, erklären die Beteiligten.

„Keine hundertprozentige Festlegung für die nächsten Jahre“

„Das gehört zur verlässlichen Politik und ist Bestandteil gemeinsamer Arbeit“, sagte die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Wedemark, Rebecca Schamber. Gleichwohl könne jede der beiden Parteien ihre Ideen einbringen. „Wir haben gemeinsam Ziele formuliert und gehen in den nächsten fünf Jahren in die Diskussion“, erläuterte Felix Adamczuk für den CDU-Gemeindeverband. „Es ist unser Wunsch, dass möglichst viele Themen nach außen transparent diskutiert werden“, bekräftigte Schmieta. Der 15-seitige Vertrag müsse künftig mit Leben gefüllt werden. „Es ging um Grundsätze. Wir können keine hundertprozentige Festlegung für die nächsten Jahre machen.“

Strabs soll spätestens 2023 abgeschafft werden

Ein Großteil der alten Gemeindestraßen in der Wedemark ist sanierungsbedürftig – SPD-Fraktionsvorsitzende Daniela Mühleis hatte die Abschaffung der Strabs zur Bedingung für eine neue Koalition gemacht. Quelle: Reiner Fischer (Archiv)

Konkret abgemacht zwischen CDU und SPD ist: Die Straßenausbausatzung (Strabs) wird abgeschafft, Straßenausbau künftig über eine Grundsteuererhöhung gegenfinanziert. Angedacht als Termin ist laut Schmieta die Abschaffung spätestens zum 1. Januar 2023. Vorausgehen müsse, dass die Verwaltung den derzeitigen Ausbaustatus der Gemeindestraßen erhebt.

Neues Hallenbad ist umstrittenster Punkt

Als der am strittigsten gebliebene Punkt in den Gesprächen nannten Schmieta und Mühleis übereinstimmend das von Bürgermeister Helge Zychlinski in die öffentliche Diskussion gebrachte Hallenbad für die Wedemark. Dazu ist im Groko-Vertrag festgehalten, dass beide Parteien gegenseitig ihre unterschiedlichen Haltungen und Positionen respektieren wollen; weitergehende Ratsanträge werden sie aber nur gemeinsam stellen.

Bürgermeister Helge Zychlinski war mit der Diskussions-Idee für ein neues Hallenbad in den Wahlkampf gegangen. Quelle: Sven Warnecke (Archiv)

Groko will Bürgerbeteiligung verbessern

Insgesamt sei das Thema Hallenbad jetzt eingebettet in das Vorhaben, den Gemeindeentwicklungsplan aus dem Jahr 2015 zu überarbeiten. Ziel sei ein Beschluss Ende des Jahres 2024. „Der Prozess mit Bürgerbeteiligung soll bald beginnen“, betonte Mühleis. „Sonst schaffen wir es nicht.“ Der alte Gemeindeentwicklungsplan hatte mit vielen Arbeitsgruppen und öffentlichen Veranstaltungen von Anfang 2012 bis Jahresende 2015 in Anspruch genommen. Die Groko will außerdem die Entscheidungsbeteiligungen für Bürger verbessern und den Erlass einer Satzung dafür prüfen.

Sehr viel konkreter als im Vertrag wird die Groko noch Themenbereiche wie Ortsentwicklung, Erhalt dörflicher Strukturen, Bauleitplanung, Entwicklung von Baugebieten erst in der politischen Arbeit füllen müssen. Dazu wollen die beiden Fraktionen die personelle Ausstattung der Bauverwaltung der Gemeinde sowie der Bau- und Entwicklungsgesellschaft in den Fokus nehmen. Die gemeindliche Gesellschaft soll gestärkt und weiterentwickelt werden, um selbst über die bisherige Entwicklungstätigkeit hinaus auch in das Bau- und Vermietungsgeschäft einsteigen zu können.

Zwei Millionen Euro für den Radverkehr

Zum Verkehr: Im Haushalt will die Groko von 2022 bis 2025 insgesamt 2 Millionen Euro einplanen, um die Bedingungen für den Radverkehr zu verbessern. Unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen soll ein Schulwegesicherheitskonzept auf den Weg gebracht werden. Zur Förderung der öffentlichen und privaten Elektro-Ladeinfrastruktur sollen – nach entsprechender Analyse – bis 2026 mindestens 40 öffentliche Ladepunkte in der Wedemark eingerichtet werden. Beim Klimaschutz will die Groko eine Task Force „Klima in Not“ einrichten; das Kompetenzteam soll Rat und Verwaltung zuarbeiten. Ziel von SPD und CDU ist es, die Gemeinde zum Jahr 2030 zur „bilanziellen CO2-Neutralität“ zu führen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Grüne erhalten Ausschussvorsitz Digitalisierung

Die neue Koalition hat sich darauf geeinigt, dass es bei sechs Fachausschüssen des Rates bleiben soll – allerdings neu zugeschnitten. Dem Ausschuss für Planen und Bauen etwa ist künftig die Wirtschaftsförderung zugeordnet, nicht mehr der Umweltschutz. Während der Vorsitz und stellvertretende Vorsitz von fünf Ausschüssen bei CDU oder SPD liegt, soll der Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung den Grünen zuerkannt werden, der stellvertretende Vorsitz der CDU. Der Grünen-Fraktion soll außerdem das Amt eines der drei ehrenamtlichen Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Bürgermeisters angeboten werden.

Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates beginnt am Montag, 29. November, um 19 Uhr in der Gislaved-Sporthalle, Am Langen Felde 13-15, in Mellendorf.

Von Ursula Kallenbach