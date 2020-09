Helstorf

Ganz so ruhig wie früher ist es zuletzt auf dem Friedhof Helstorf nicht mehr zugegangen. Die Kirchengemeinde hat ihren Gottesacker umgestaltet, um ihn neuen Entwicklungen und Wünschen anzupassen. Den auffälligsten neuen Blickfang bietet ein sogenannter Bestattungspark, eine hübsche Beetanlage mit Bäumchen, Rasenfläche und geschwungenen Wegen. Dort haben 70 Urnengräber sowie 28 Rasengräber Platz, alle mit einem Stein oder einer Plakette versehen.

Bestattungspark nennt sich diese Anlage, die Platz für 70 Urnengräber und 28 Rasengräber bietet. Planerin Christina Stoffers hat sie nach neuen Ideen entworfen. Quelle: Kathrin Götze

„Anonyme Bestattungen gibt es auf kirchlichen Friedhöfen selten“, sagt Christina Stoffers, die die Planung für die Gemeinde erstellt hat – wie auch schon etliche andere im Neustädter Land zuvor. Insgesamt zeige sich, dass ganz schlichte Grabstätten auf Dauer nicht allen Bedürfnissen Trauernder entsprächen, berichten auch die Kirchenvorstandsmitglieder, die die neue Entwicklung in Gang gesetzt haben.

Rasengräber mit Pflanzstreifen bieten den Angehörigen Platz, um Blumen oder Ähnliches abzulegen, ohne das es die Pflegearbeiten behindert. Friedhofsverwalter Ingo Claus (rechts) findet, dass das ein guter Kompromiss ist. Quelle: Kathrin Götze

Rasengräber werden mit Pflanzstreifen versehen

So hat Friedhofsgärtner Paul Schaffer vor dem Mähen viel damit zu tun, Blumentöpfe beiseite zu räumen, die auf den flachen Grabplatten der Rasengräber aufgestellt sind. Eigentlich ist das bei dieser Bestattungsform gar nicht vorgesehen. „Er macht das auch nur aus gutem Willen, auf anderen Friedhöfen wird so etwas rigoros abgeräumt und ist dann verschwunden“, sagt Ingo Claus, der sich um die Verwaltung kümmert und Schaffer auch bei den Grünarbeiten unterstützt. In Helstorf ist vieles noch persönlicher als anderswo. „Die meisten Leute, die hierher kommen, kenne ich schon lange“, sagt Schaffer.

Dennoch müssten eben heutzutage viele junge Leute der Arbeit wegen umziehen, hätten keine Gelegenheit, sich um Grabstätten zu kümmern. Doch es gebe eben auch das Bedürfnis, mal eine Blume aufzustellen, einen Stein oder ein Figürchen zu hinterlassen. Deshalb haben die Helstorfer die neuen Reihengräber mit einem Pflanzstreifen versehen, in dem dann die Grabplatten zwischen Blumen liegen und auch Platz für weitere Erinnerungszeichen ist.

Auch Baumbestattungen sind in Helstorf möglich – zum Beispiel zu Füßen der Zeder, die Ulrich Rabe (links) und Werner Rump zeigen. Quelle: Kathrin Götze

Baumgräber unter der großen Zeder

Das gilt auch für die sogenannten Partnergrabstätten. Jeweils viermal zwei Urnengräber sind dabei um eine Stele angeordnet, die zugehörigen Beete mit pflegeleichten Sträuchern bepflanzt. Dazwischen können die Hinterbliebenen auch mal eine Vase in den Boden stecken oder einen Blumentopf hinterlassen.

Die erste dieser Anlagen hat Paul Schaffer selbst gebaut. Und um eine imposante Zeder in der Nähe sollen Baumgräber entstehen. Auch sie werden mit Namensplaketten versehen, wahrscheinlich werde man dazu ein Gerüst bauen, um den Baum nicht zu beschädigen, sagt der Friedhofsgärtner.

Gemeinde lädt Schulkinder auf den Friedhof ein

„Auf dem Friedhof sind zuletzt größere Flächen frei geworden“, berichtet der Kirchenvorstandsvorsitzende Werner Rump. Da habe sich der Vorstand entschlossen, die Gelegenheit zu nutzen. Seit dem Frühjahr 2019 liefen die Arbeiten an den neuen Anlagen, die über den Friedhof verteilt liegen. Er betont, der Friedhof solle ein würdiger Ort bleiben – dass das wichtig ist, hätten auch etliche Rückmeldungen während der Bauarbeiten gezeigt. „Manch einer hat auch unwillig reagiert, aber das zeigt uns, dass der Friedhof nach wie vor ein wichtiger Ort für viele Helstorfer ist“, sagt Pastor Jens Rake. Er spiele eben doch eine zentrale Rolle im Dorfleben, auch wenn das mancher lieber verdränge.

„Die Umgestaltung ist für uns Ausdruck unseres Glaubens, dass bei Gott kein Toter vergessen oder verloren ist“, fügt Rake hinzu. Auf dem Helstorfer Friedhof werden auch Verstorbene aus sechs Nachbardörfern beerdigt, nämlich aus Luttmersen, Vesbeck, Warmeloh, Abbensen, Dudenbostel und Rodenbostel. Ein neues Faltblatt gibt den Überblick über die neuen Bestattungsformen und ihre Preise. Die Vorstandsmitglieder planen weitere Aktionen. „Wir haben auch Kontakt zur Schule aufgenommen. Wir könnten uns vorstellen, dass die Kinder den Friedhof besuchen und ihn vielleicht anhand von Quizfragen erkunden“, sagt Ingo Claus.

Von Kathrin Götze