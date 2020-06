Wedemark

Der Bus kommt auf Anforderung in Haustürnähe: Ab kommenden Sommer ist die Gemeinde Wedemark Teil eines Pilotprojekts von Region Hannover und ihren Verkehrsunternehmen Üstra und Regiobus. In drei Kommunen – neben der Wedemark auch Sehnde und Springe – können Fahrgäste ab 2021 bei Bedarf über die GVH-App eine Fahrt mit einem Kleinbus buchen.

Die Busse sollen während der dreieinhalbjährigen Testphase den öffentlichen Nahverkehr ergänzen und gerade den Dörfern in der Wedemark abseits der S-Bahn-Linie eine zuverlässige und zugleich flexible Anbindung ermöglichen. Doch manche Linienbusse könnten dann nicht mehr so häufig unterwegs sein. Die Region prüfe aktuell, ob einzelne Fahrten in Tagesrandlagen durch den On-Demand-Verkehr ersetzt werden können, berichtet Sprecher Klaus Abelmann.

Ersetzen Kleinbusse Fahrten im Linienverkehr?

Im Gespräch seien die Busse der Linie 695, die Berkhof, Sprockhof, Plumhof und Elze mit Mellendorf verbindet, die Busse der Linie 697, die von Mellendorf über Gailhof, Meitze, Elze und Bennemühlen nach Oegenbostel fährt sowie Fahrten der Linie 698. Diese Regiobusse pendeln zwischen Mellendorf, Bissendorf, Brelingen und Resse. „Es geht nicht um das Streichen ganzer Linien“, betont der Sprecher. Das Projekt mit dem Namen Sprinti solle flexible Angebote abseits von S-Bahn und stark nachgefragten Linienbussen ermöglichen.

Region verspricht Fahrgästen maximal 15 Minuten Wartezeit

Nach derzeitigen Planungen sollen in der Gemeinde sechs Busse mit jeweils sechs Plätzen wochentags von 6 bis 1 Uhr und am Wochenende von 8 bis 1 Uhr unterwegs sein, berichtet Abelmann. Die Fahrzeuge würden sich, wenn sie ungenutzt sind, an verschiedenen Stellen in der Gemeinde aufhalten. Dadurch sollen sie schnell am Einsatzort sein, wenn ein Fahrgast den On-Demand-Verkehr ruft. „Nur in Ausnahmefällen müssen die geplanten Wartezeiten von 15 Minuten überschritten werden“, verspricht Abelmann.

Bürgermeister sieht keine Konkurrenz zur WedeBiene

„Ich glaube, dass darin eine große Chance liegt“, sagt Bürgermeister Helge Zychlinski über das Pilotprojekt und sieht im On-Demand-Verkehr „großes Potenzial“. Der Verwaltungschef freut sich, dass die Rufbusse in der Wedemark unterwegs sein werden. Dass es eine Testphase geben soll, sei bereits seit vergangenem Jahr klar gewesen, berichtet er. „Da haben wir den Finger gehoben.“ Seinen Angaben zufolge werde die Region beizeiten direkt in der Kommune die Idee noch mal vorstellen und Details erläutern.

Eine Konkurrenz zum Bürgerbus WedeBiene, der bereits in der Gemeinde unterwegs ist, sieht der Bürgermeister nicht. Das eine habe mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das Projekt Sprinti sei dazu da, den öffentlichen Nahverkehr zu ergänzen und richte sich deshalb besonders an Pendler. Seit April 2018 kurvt ein Fahrzeug des gemeinnützigen Vereins WedeBiene durch die Kommune. Ehrenamtliche fahren hilfebedürftige Wedemärker beispielsweise zum Arzt oder Supermarkt. Einen Haken haben die Fahrten jedoch: Fahrgäste müssen ihre Termine spätestens drei Tage im Voraus anmelden.

