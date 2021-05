Bissendorf/Mellendorf

Unbekannte haben am Sonntag, 16. Mai, am helllichten Tag in der Wedemark nicht nur ein, sondern gleich zwei teure Pedelecs gestohlen. Die Polizei hält einen Tatzusammenhang für möglich.

Wie die Polizei erst am Dienstagmorgen bekannt gab, entwendeten Diebe am Sonntag zwischen 9.30 und 11 Uhr aus der Garage eines Einfamilienhauses in Mellendorf ein graues Winora-Pedelec – der Neupreis beträgt fast 2000 Euro. Das Rad stand zur Tatzeit ordnungsgemäß gesichert in einer allerdings offen stehenden Garage an der Straße Am Wedemarkbad.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ebenfalls am Sonntag war zwischen 12 und 15.30 Uhr auch aus einer Garage am Ernst-Sperber-Weg in Bissendorf ein hochwertiges Pedelec verschwunden. Das weiß-schwarze Zweirad der Marke Riese & Müller hat sogar einen Neupreis von 3500 Euro. Dort war das Garagentor zwar verschlossen, jedoch war eine rückwärtige Tür lediglich angelehnt.

Die Polizei Mellendorf hofft nun auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Diese sollten sich unter Telefon (05130) 9770 im Kommissariat melden.

Von Frank Walter