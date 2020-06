Wedemark

Die Gemeinde ist auf der Suche nach neuen Mitarbeitern für ihre acht kommunalen Kindertagesstätten. Mit großflächigen Plakaten hatte die Wedemärker Verwaltung seit Mitte Mai für den Job als Erzieher geworben – nicht nur in der eigenen Kommune, sondern auch in den benachbarten Städten und Gemeinden von Neustadt bis Lehrte. Dafür musste Bürgermeister Helge Zychlinski unter anderem harsche Kritik von seinen Amtskollegen etwa aus Langenhagen, Burgwedel und Isernhagen einstecken. Die Wedemärker Verwaltung befinde sich weiter in einer Fachkräfte-Offensive – wenn auch erst mal ohne große Banner.

Deshalb stellte Zychlinski jetzt noch mal die Bemühungen des Rathauses um geeignete Arbeitnehmer für die Berufe Erzieher, Sozialassistent und sozialpädagogischer Assistent vor. Aktuell sind zehn Stellen in den Kindertagesstätten unbesetzt, berichtete Sabine Reineke, im Team Personal zuständig für die Kitas in der Wedemark. Im Prinzip gebe es in jeder der acht Einrichtungen Bedarf an zusätzlichen Mitarbeitern.

Gemeinde will Wettbewerb um Erzieher gewinnen

Es gehe bei der Suche nach neuen Arbeitskräften nicht darum, anderen Kommunen die Fachkräfte wegzunehmen. Die Gemeinde wolle „im Wettbewerb mit zahlreichen Kita-Trägern gewinnen“, stellte der Bürgermeister klar. Alleine gegen den Fachkräftemangel anzukämpfen, könne eine Kommune jedoch nicht leisten. Dazu forderte der Verwaltungschef das Land auf, die Rahmenbedingungen für den Beruf – etwa in Sachen Bezahlung – zu ändern. „Wenn es uns gelingt, den Beruf insgesamt attraktiver zu machen, dann ist das ein Mehrwert für alle“, sagte Zychlinski.

Plakate sind teils verschwunden – zeigten aber wohl Wirkung

Die Plakate mit großflächiger und bunter Stellenanzeige der Gemeinde sind mittlerweile an den meisten Orten wieder verschwunden. Doch nicht aufgrund der Kritik, die es für die Wedemark gab. Sondern, weil der Vertrag für die Kampagne lediglich bis 4. Juni gegolten habe, betonte Zychlinski. Doch sie hatten offenbar bereits Wirkung gezeigt: Reineke berichtete, dass einzelne Kandidaten bei der Bewerbung angekreuzt hätten, dass sie durch die Plakate auf die Stellen aufmerksam geworden seien.

Zychlinski machte jetzt wiederholt auf die Vorteile der Gemeinde Wedemark als Arbeitgeber aufmerksam: Bezahlung nach Tarifvertrag im öffentlichen Dienst, ein hohes Maß an Arbeitsplatzsicherheit, eine private Rentenversorgung, an der sich auch die Kommune beteiligt, Weiterqualifizierung und Fortbildung, Supervisionen und Konfliktmanagement. Zudem biete die Gemeinde eingeschränkt flexible Arbeitszeiten, auf Wunsch einen individuell angepassten Hörschutz für die Kita-Mitarbeiter sowie extra Stühle am Arbeitsplatz, warb der Verwaltungschef.

Überdies habe die Kommune eine eigene duale Ausbildung für sozialpädagogische Assistenten etabliert, die zum Erzieher aufsteigen wollen. Die Gemeinde zahlt den vollen Lohn weiter – obwohl die Teilnehmer zwischenzeitlich zur Schule gehen. Zum Thema Zulagen sagte Zychlinski: „So etwas machen wir nicht“. Die Gemeinde werde nicht das Tarifrecht aushebeln, sondern wolle stattdessen alle Spielräume nutzen, die das Gesetz zulässt.

Gemeinde bewirbt sich bei Fachkräften

Bereits vor einigen Jahren hatte die Kommune Mappen entwickelt, mit der sie sich bei den Kandidaten bewirbt. Diese werden immer wieder aktualisiert und um neue Angebote ergänzt – etwa um Betriebssportgruppen oder das im August startende Gesundheitsmanagement. Die Verwaltung werde nach Angaben des Bürgermeisters auch weiterhin mit den Mappen, Aushängen und mit aktuellen Informationen auf der eigenen Homepage präsent sein. Zudem stellt sich die Kommune in Schulen und auf Job-Messen als Arbeitgeber vor.

Zychlinski kündigt überdies eine verstärkte Präsenz in den sozialen Medien an. Eine zweite Plakat-Aktion müsste es nicht zwingend noch mal sein. Vielmehr habe die Gemeinde weitere Ideen, um die Erzieher auf einem umkämpften Markt zu werben. Die Verantwortlichen würden schauen, „dass wir mit was Neuem um die Ecke kommen“, berichtet der Verwaltungschef.

Von Julia Gödde-Polley