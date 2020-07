Wedemark

Die Polizei hat in der Wedemark zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die sich trotz Konsums von Betäubungsmitteln ans Steuer gesetzt hatten.

Wie Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Kommissariat Mellendorf, mitteilt, fiel seinen Kollegen zunächst ein BMW-Fahrer am Dienstagabend gegen 22.50 Uhr auf der Bissendorfer Straße in Mellendorf auf. Bei einer Kontrolle bemerkten die Beamten Ausfallerscheinungen bei dem 24 Jahre alte Fahrer. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet. Im weiteren Verlauf gab der aus Polen stammende Fahrer zu, Drogen konsumiert zu haben. Da es sich bei ihm um einen Touristen handelte, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von circa 650 Euro fällig. Zudem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

Anzeige

Polizei wirft Auge auf nächtliche Autofahrer

Am frühen Mittwochmorgen gegen 3.20 Uhr stoppten die Streifenbeamten zudem den Fahrer eines VW Golf auf dem Industrieweg in Mellendorf. Auch bei dem 26-Jährigen bemerkten die Polizisten Ausfallerscheinungen, die auf vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten, berichtet Bebensee. Der ebenfalls aus Polen stammende Fahrer räumte ein, Betäubungsmittel zu sich genommen zu haben. Nach einer angeordneten Blutprobe musste auch er eine Sicherheitsleistung von etwa 650 Euro zahlen. Er musste sein Auto ebenfalls abstellen. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Weitere HAZ+ Artikel

Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke