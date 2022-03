Hellendorf/Elze

Gestohlen wurde nichts, dennoch verursachten Einbrecher an einer Anglerhütte laut Polizeiangaben einen Schaden von rund 2000 Euro. Vermutlich hatten die Täter in der Nacht zu Sonntag zugeschlagen. Offenbar vermuteten sie in der Hütte, die östlich der Schwarmstedter Straße direkt an einem Teich zwischen den Gemeindeteilen Hellendorf und Elze liegt, wertvolle Beute.

Zunächst zerstörten sie einen Bewegungsmelder auf dem Gelände, danach das Vorhängeschloss des angrenzenden Schuppens. Darin fanden sie ein Brecheisen, mit dem sie die Brandschutztür der Anglerhütte aufbrachen. Offenbar fanden sie dort aber nichts für sie Interessantes. Sie verließen den Tatort ohne Beute.