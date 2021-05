Mellendorf

Bislang unbekannte Täter haben am Sonnabend, 22. Mai, zwischen 0 und 6 Uhr zwei Ortsschilder von Mellendorf gestohlen. Die Diebe schraubten die gelben Schilder dazu aus ihren Rahmen. Bislang waren sie von Richtung Langenhagen kommend an der L 190 (Kaltenweider Straße) und von Wennebostel kommend an der L 383 (Bissendorfer Straße) am Ortseingang montiert.

Dass Ortsschilder mit interessantem Namen gestohlen würden, komme durchaus vor, heißt es von der Wedemärker Polizei. „Für Mellendorf ist das aber ungewöhnlich.“ Bislang hat das Kommissariat noch keine Hinweise erhalten, hofft aber weiterhin auf Zeugen, die sich unter Telefon (05130) 9770 melden können.

Von Sebastian Stein