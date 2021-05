Mellendorf

Die Polizei warnt regelmäßig davor, in geparkten Autos Wertsachen gut sichtbar zurückzulassen. Denn das zieht durchaus Diebe an. Das hat nun auch ein 57 Jahre alter Fahrer eines VW-Tiguans in Mellendorf feststellen müssen. Der Mann hatte am Dienstag, 11. Mai, sein Auto zwischen 8.30 und 12.10 Uhr an der Straße Eitzer Föhre in der Nähe des S-Bahnhofs abgestellt. Als er mittags zurückkehrte, entdeckte er an seinem Fahrzeug eine eingeschlagene hintere rechte Seitenscheibe. Die Täter hatten von der Rücksitzbank eine dort liegende beigefarbene Damen-Lederjacke entwendet.

Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke