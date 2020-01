Resse

Eine böse Überraschung hat ein 45-Jähriger Autobesitzer am Donnerstagmorgen in Resse erlebt. Unbekannte haben über Nacht den T5-Multivan gestohlen. Der Mann hatte den sechs Jahre alten Wagen am Abend zuvor verschlossen vor seinem Haus an der Königsberger Straße geparkt. Die Schlüssel haben die Diebe nicht benutzt. Das Fahrzeug ist dunkel lilafarben und hat aktuell einen Wert von rund 18.500 Euro.

Die Polizei schränkt den Tatzeitraum derzeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, ein. Die Beamten hoffen auf Zeugen, die etwas Verdächtiges gehört oder gesehen haben.

Die Ermittler aus dem Mellendorfer Kommissariat sind unter Telefon (0 51 30) 97 70 erreichbar.

Von Julia Gödde-Polley