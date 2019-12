Meitze

Ein aufmerksamer Passant hat die Polizei am Sonntag auf die Spur eines Mercedes-Fahrers gebracht, der auf einem Parkplatz an der Dorfstraße in Meitze einen Unfall verursacht haben soll. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der 78 Jahre alte Mann weiter. Der Zeuge notierte jedoch das Kennzeichen und alarmierte die Wache in Mellendorf.

Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatte eine 40 Jahre alte Frau aus Peine ihren VW an einer dortigen Gaststätte geparkt. Als sie gegen 14 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, entdeckte sie den frischen Schaden. Die Polizei bezifferte diesen mit etwa 1000 Euro.

Autofahrer bestreitet Alkoholfahrt

Dank des Passanten konnten die Beamten den mutmaßlichen Verursacher kurze Zeit später in seiner Wohnung antreffen. In einer Befragung gab der Mann zu, den Mercedes gefahren zu sein. Doch seiner Ansicht nach sei ja „nichts Großes passiert“, zitierte Wehr am Montag aus dem Vernehmungsprotokoll den 78-Jährigen. Die Polizisten stellen bei dem Fahrer auch noch eine Alkoholfahne fest. Ein freiwilliger Schnelltest ergab einen Wert von 1,29 Promille.

Da der Senior behauptete, erst nach seiner Rückkehr Alkohol getrunken zu haben, ordneten die Beamten zwei Blutproben an. Wie Wehr auf Anfrage berichtete, werde so verfahren, um einen möglichst genauen Zeitpunkt des Konsums ermitteln zu können. Die Polizei stellte noch am Sonntag den Führerschein des Senioren vorläufig sicher.

Von Sven Warnecke