Mellendorf

Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 12.30 und 16.30 Uhr einen am Samlandweg in Mellendorf ordnungsgemäß geparkten Opel Astra mit seinem Fahrzeug gerammt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern flüchtete der Fahrer. Nun wird er von der Polizei gesucht.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes in der Wedemark, hatte der 59 Jahre alte Halter des Opel sein Auto am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er den frischen Schaden am Heck. Die Polizei beziffert diesen auf etwa 1500 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat Mellendorf unter der Rufnummer (05130) 9770.

Von Sven Warnecke