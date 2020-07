Resse

Die Polizei hat am Montagabend an der Grundschule in Resse drei junge Männer angetroffen, die Drogen konsumiert haben sollen und im Besitz einer Waffe waren. Zwei von ihnen hatten die Beamten erst in der vergangenen Woche in Mellendorf kontrolliert – und Betäubungsmittel gefunden.

Die Streifenwagenbesatzung bemerkte um 20.08 Uhr auf dem Gelände an der Osterbergstraße die 20 und 22 Jahre alten Männer. Die Ermittler kontrollierten sie. Dabei roch es nach Angaben der Beamten nach Cannabis. Der 22-Jährige hielt zudem einen Joint in der Hand. Bei den beiden 20-Jährigen stellten die Polizisten jeweils Marihuana sicher. Einer von ihnen hatte zudem eine Druckluftwaffe dabei und muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Gegen alle drei ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von Julia Gödde-Polley