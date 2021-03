Bissendorf

Eine Streifenwagenbesatzung des Kommissariats Mellendorf hat am Sonntag einen guten Geruchssinn bewiesen. Wie Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, am Montag berichtet, hatten sich seine Kollegen vormittags im Gewerbegebiet Bissendorf an der Straße Auf der Haube zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle postiert. Doch statt Tempoverstöße zu registrieren witterten die Beamten dort den Geruch von Cannabis, der aus einer nahe gelegenen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu ihnen herüberzog.

Verbotener Schlagring in Wohnung gefunden

Als sie der Duftspur folgten, stießen sie dort auf drei Männer im Alter von 23, 24 und 27 Jahren aus der Wedemark – aus drei verschiedenen Haushalten –, die offenbar Marihuana konsumierten. Die Beamten durchsuchten daraufhin die Räume und entdeckten eine geringe Menge Cannabis sowie entsprechendes Zubehör für den Konsum. Mehr noch: Auch ein verbotener Schlagring wurde gefunden und sichergestellt.

Alle drei Männer haben Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie die Corona-Verordnung kassiert. Gegen den 27-jährigen Wohnungsmieter kommt obendrein noch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz dazu.

Von Sven Warnecke