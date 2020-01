Bissendorf

Polizisten haben am Freitag um 19.30 Uhr bei einer Kontrolle einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der sich alkoholisiert ans Steuer gesetzt hatte. Die Beamten stoppten den 30-jährigen Hannoveraner auf der Straße Am Heerwege in Bissendorf.

Bei der Kontrolle bemerkten sie deutlichen Atemalkoholgeruch. Der Mann pustete anschließend 0,84 Promille. Die Polizisten nahmen den Autofahrer mit auf die Wache und ordneten eine Blutprobe an. Zudem wurde durch einen Urintest festgestellt, dass der Hannoveraner auch Drogen konsumiert hatte. Die Polizei ermittelt gegen den 30-Jährigen.

Von Julia Gödde-Polley