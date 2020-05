Bissendorf

Die Polizei hat zwei junge Erwachsene gestoppt, die Drogen bei sich hatten. Während einer Kontrolle am Freitag um 14.17 Uhr an der Bahnhofstraße in Bissendorf stellten die Beamten bei zwei 23-jährigen Wedemärkern eine geringe Menge Cannabis sowie eine Mühle, einen sogenannten Crusher, zum Zerkleinern von Marihuana sicher.

Jetzt ermittelt die Polizei gegen die beiden wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von Julia Gödde-Polley