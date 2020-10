Polizei Wedemark sucht Autofahrer nach Unfallflucht

Bissendorf

Nach einem mutmaßlichen Parkplatzrempler in Bissendorf hat der Verursacher das Weite gesucht. Die Polizei Wedemark ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Die Tat ereignete sich am Donnerstag gegen 12.25 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkasse Am Markt in Bissendorf. Eine 59 Jahre alte Mercedes-Fahrerin hatte ihr Auto dort abgestellt, um einige Erledigungen zu machen. Als sie zurückkehrte, stellte sie am hinteren rechten Stoßfänger einen Schaden fest. Die Reparaturkosten beziffert die Polizei auf etwa 2000 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.

Von Sven Warnecke