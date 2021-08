Bissendorf

Ein Streit zwischen einem Rad- und Autofahrer ist am Dienstag, 3. August, in der Wedemark gehörig aus dem Ruder gelaufen. In der Folge raubte der unbekannte Autofahrer seinem Kontrahenten das Handy und flüchtete. Doch der Reihe nach.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Kommissariat Mellendorf, ereignete sich der Vorfall gegen 13 Uhr Am Heerwege in Bissendorf. Dort befuhr ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad den Radweg in Richtung Burgwedeler Straße. Aus der Straße Johannisgraben soll in diesem Moment ein heller VW Caddy mit „MEL“-Kennzeichen für Meldorf in Holstein gekommen sein. Der Autofahrer stoppte an der vorfahrtberechtigten Straße, versperrte mit dem Manöver indes den Radweg.

Radfahrer beschwert sich verbal für Verkehrsbehinderung

Wie Bebensee weiter berichtete, musste der Radler so auf die Straße ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Allerdings brachte er seinem Unmut verbal deutlich zum Ausdruck. Das wiederum provozierte den Autofahrer, der zunächst hupte, dann aus seinem Fahrzeug sprang und auf den 49-Jährigen zulief. Dieser wiederum zückte sein iPhone 6, um die Verkehrssituation festzuhalten.

Doch das brachte das Fass offenbar zum überlaufen. Der als etwa 25 bis 35 Jahre alte und circa 1,60 bis 1,75 Meter große Mann mit dunklem Teint schubste den Radler zu Boden und schnappte sich das Handy. Zur Tatzeit trug er kurze dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart und typische Handwerker-Bekleidung. Nach dem Raub setzte sich der Täter nach Polizeiangaben wieder ans Steuer des Autos und verschwand mit seiner Beute in der Hand sowie einem weiteren Mann auf dem Beifahrersitz in Richtung Burgwedeler Straße. Das Opfer musste zur Seite springen, um nicht umgefahren zu werden, berichtet Bebensee.

Beifahrer kann seinen Kollegen offenbar nicht beruhigen

Wie der Radler später der alarmierten Polizei berichtete, soll der Beifahrer in dem VW-Caddy vor der Eskalation der Situation noch versucht haben, beschwichtigend auf den Täter einzuwirken. Hinter dem Auto stand zu dieser Zeit ein weißer VW-Transporter. Der bestohlene Radfahrer bat die beiden Männer um Hilfe. Doch statt die Polizei zu rufen, verschwanden sie, schildert der Ermittler die weiteren Ereignisse. Er vermutet vielmehr, dass die „vier Insassen beider Fahrzeuge zusammengehörten“.

In der Fahrzeugschlange befand sich hinter dem Transporter noch ein schwarzer Volvo mit einem etwa 50 bis 60 Jahre alten Fahrer am Steuer sowie ein Skoda Yeti mit einem etwa 60-jährigen Paar. Diese werden nun als wichtige Zeugen von der Polizei gesucht.

Waren Männer als Dachdecker in der Wedemark unterwegs?

Die Ermittler gehen zudem davon aus, dass die gesuchten Männer sich möglicherweise im benachbarten Baumarkt aufgehalten haben und vielleicht beim Einkauf beobachtet worden sind. Denn offenbar waren die vier in Bissendorf unterwegs, um Dachdecker-Arbeiten anzubieten. Die Polizei bittet daher auch Hausbesitzer, denen am Dienstag in Bissendorf oder in anderen Wedemärker Ortsteilen derartige Dienstleistungen angeboten worden sind, sich mit dem Kommissariat unter Telefon (05130) 9770 in Verbindung zu setzen.

Von Sven Warnecke