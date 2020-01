Elze

Die Polizei Wedemark sucht einen Autofahrer, der zwischen Donnerstag etwa 14.30 Uhr und Freitag gegen 15 Uhr ein an der Straße Erlenkamp in Elze geparktes Fahrzeug demoliert hat. Ohne sich um den Schaden an dem Seat zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Zurück blieb ein Schaden am Kotflügel des dunkelgrauen Seats in Höhe von etwa 1000 Euro.

Hinweise von Zeugen erbittet das Polizeikommissariat Mellendorf unter der Telefonnummer (05130) 9770.

Von Sven Warnecke