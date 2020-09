Elze/Wennebostel/Bissendorf

Die Polizei ermittelt nach drei Unfallfluchten in der Wedemark. Dabei war am Donnerstag ein Schaden von circa 3500 Euro entstanden. Die Verursacher sind jeweils geflüchtet, ohne sich um eine Regulierung des angerichteten Schadens zu kümmern, berichtet Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Mellendorfer Kommissariat.

Seinen Angaben zufolge hatte ein 56 Jahre alter BMW-Fahrer sein Auto gegen 11.30 Uhr in einer Garageneinfahrt eines Wohnhauses an der Wasserwerkstraße in Elze abgestellt. Als er um 13.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er im hinteren Teil des Autos einen frischen Schaden fest. Bebensee beziffert diesen auf circa 1500 Euro. Der Verursacher hatte das Weite gesucht.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich gegen 12.15 Uhr an der Lindenstraße in Wennebostel. Dort hatte eine 50 Jahre alte Frau ihren Mercedes SLK kurz zum Einkaufen abgestellt. Als sie nach nur 15 Minuten zum Auto zurückkehrte, entdeckte sie einen Schaden am hinteren linken Kotflügel. Eine Reparatur dürfte nach Polizeiangaben etwa 500 Euro kosten.

Unfallflucht wird als Straftat geahndet

An der Scherenbosteler Straße in Bissendorf ereignete sich zwischen 18.30 und 19.15 Uhr die dritte Unfallflucht an diesem Tag in der Wedemark. Ein 45 Jahre alter BMW-Fahrer hatte auf einem Supermarktparkplatz sein Auto abgestellt. Als er vom Einkaufen zurückkehrte, stellte er eine frische Beschädigung an der linken Fahrzeughälfte fest. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.

Bebensee weist darauf hin, dass Unfallfluchten beileibe kein Kavaliersdelikt darstellen, es sich vielmehr um Straftaten handelt. Die Polizei bittet unter Telefon (05130) 9770 um Hinweise. Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke