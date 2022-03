Gailhof

Wegen des Konsums von Betäubungsmitteln im Straßenverkehr muss sich ein 40-Jähriger verantworten. Polizeibeamte kontrollierten am Freitagmorgen gegen 3.40 Uhr routinemäßig einen Autofahrer an der Hauptstraße in Gailhof. Ein Test vor Ort bestätigte den Verdacht, dass dieser Drogen konsumiert hatte. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.