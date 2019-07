Wedemark

„Wir haben in diesem Jahr eine ganz besondere Abschlussfeier, denn wir verabschieden heute gemeinsam Schülerinnen und Schüler der Konrad-Adenauer-Schule und der Realschule Wedemark“: Mit diesen Worten begrüßte Schulleiter Jens Szabo die Absolventen, Angehörigen und Freunde bei der Entlassungsfeier, bei der auch Gemeindekämmerer Joachim Rose anwesend war. 73 Realschüler der zehnten Klassen und 21 Neun- und Zehntklässler der auslaufenden Hauptschule haben mit ihrem Abschluss „den Grundstock für die weitere Ausbildung“ gelegt. Szabo dankte in seiner Rede den Lehrern sowie Eltern für die Unterstützung während der Schulzeit der Kinder. 90 Absolventen verlassen die beiden Schulen, vier wiederholen die zehnte Klasse der Realschule, um einen höherwertigen Abschluss zu erlangen.

Von den Absolventen der Konrad-Adenauer-Schule war Leon Eicke der Beste. Er hat mit seiner Leistung sogar den erweiterten Sekundarabschluss I erreicht, sagte Szabo.

Vier Absolventen der Realschule erreichten einen Hauptschulabschluss nach der zehnten Klasse, 35 Schüler freuen sich über den Realschulabschluss. 34 haben den erweiterten Sekundarabschluss I in der Tasche. Das sind fast 50 Prozent, sagte der Schulleiter.

Schüler sollen weiterhin Verantwortung übernehmen

Szabo ließ die Schulzeit Revue passieren und erzählte Details über die einzelnen Klassen. Insgesamt in Erinnerung geblieben sei, dass man sich auf den neunten und zehnten Jahrgang verlassen konnte, lobte der Schulleiter.

„Ihr verlasst die Schule in sehr interessanten Zeiten“, gab Szabo den Schülern mit auf den Weg. Die Welt ordne sich neu und die junge Generation bringe „das Thema Klimaveränderung in den Fokus der Weltöffentlichkeit“. Auch einige Schüler waren bei den Demonstrationen „Fridays for future“ in Hannover dabei. „Diese Eigenschaften, „Das-nicht-aufgeben-wollen“ und die Übernahme von Verantwortung für sich und für andere wünsche ich euch auch für euer weiteres Leben“, sagte Szabo an die Schüler gerichtet. „Auch wenn sich unsere Schultüren nun für euch schließen werden, es werden sich viele Türen im Leben für euch öffnen!“

Das sind die Absolventen Konrad-Adenauer-Schule Klasse 9: Naylar Aldibo, Bilal Altunsöz, Pascal Arndt, Danny Hamidi, Paul Hummes. Klasse 10: Khalil Abdi Jamac, Colin Bastian, Meral Cibli, René Dietrich, Leon Eike, Parisa Haidari, Alina Hartmann, Masih Kasiri, Richard Knauth, Amir Hossein Lashkari, Negina Rafie, Najdat Restoum, Mustafa Sharif Abdi, Katharina Thies, Denise Weißkerber, Marvin Witton. Absolventen der Realschule Wedemark Klasse 10a: Anna-Lena Behnke, Bennet Castro Niemann, Thassilo Chrzanowski, Julian Cordes, Niklas Dawo, Hanna Dumstorff, Leon Germer, Jessica Handschuh, Merle Hornbostel, Maria Kebernik, Natascha Kine, Jari Kozlik, Sarah-Michelle Lindenau, Fabian Löhr, Paul Lutzmann, Kevin Piela, Kimberly Plumhoff, Katharina Schaffer, Max Schiemann, Jana Sievers, Marcelina Spitzer, Robert-Cristian Terbea, Maurice Thoms, Rudolf Tschistjakow, Cederic Willi. Klasse 10b: Mohamad Almaghrabi, Maximilian Becker, Jurie Botezatu, Chelsea Louise Carpenter, Enno Dirksen, Moritz Fechner, Jaik-Manuel Graue, Saskia Sophie Hopfenbach, Jessica Lange, Philip Martins Neves, Mara Mengel, Maureen Mengel, Henrik Mensing, Hergen Pannock, Paul Kilian Popp, Zarah Poweleit, Mahmoud Reblawi, Noah Schmeißer, Mathilda Schröder, Marin Selak, Anna Wellner, Anna-Lena Wischnewski, Theo Wohlers, Leon Wontorra. Klasse 10c: Nike Adamson, Raya Ayoubi, Roni Bashar, Said Bashar, Theo Becker, Owen Noah Bornträger, Andreea Bujac, Abheek Dutta, Malina Großkopf, Ben Hanebuth, Sarah Köneke, Denise Lübben, Felix Menke, Silas Molkenstroth, Dafina Mustafa, Arkadiuz Rudnicki, Denise Schoenlau, Narin Varan, Nesrin Varan, Maximilian Wellner, Tim Wellner, Vivien Katharina Wetzke, Katharina Zoch, Chiara Zurr.

Von Julia Gödde-Polley