Mellendorf

Erstmals wird es im Sommer im Spaßbad Wedemark ein Eventkino geben. Das neue Veranstaltungsformat wird am 13., 14. und 15. August auf dem Gelände in Mellendorf angeboten, berichtet Geschäftsführer Ingo Haselbacher.

An jedem der drei Tage wird um 19 Uhr ein Film gezeigt. Auf dem Programm stehen am Freitag „Vaiana – Das Paradies hat einen Haken“ aus dem Jahr 2016, einen Tag später „Django Unchained“ von 2012 sowie am Sonntag „Alice im Wunderland“. Mit der Filmauswahl sollen möglichst unterschiedliche Zielgruppen erreicht werden, heißt es von Haselbacher.

Neben Kino gibt es Technik-Shows und Kleinkunst

Doch beim reinen Kinoerlebnis soll es nicht bleiben. Neben den Filmvorstellungen garnieren jeweils passende aufwendige Shows mit Licht- und Effekttechnik, Flammen- und Nebelwerfern sowie Duftmaschinen, individuelle Dekorationskonzepte und themenbezogene Kleinkunst das Programm. „Ein ganz neues, sehr spannendes Veranstaltungskonzept“, meint der Spaßbad-Geschäftsführer.

Am Freitag, 13. August, zeigt das Eventkino den Animationsfilm „Vaiana – Das Paradies hat einen Haken.“ Quelle: Walt Disney Germany/dpa

„Die Vorfreude auf Live-Veranstaltungen ist groß und genau aus diesem Grund sind die Veranstalter des neuartigen Open-Air-Kinos glücklich, einen ganz besonderen Lichtblick bieten zu können“, sagt Haselbacher. Denn nach der langen Corona-Zwangspause für Großveranstaltungen lechzten die Menschen nach Abwechslung.

In Mellendorf entsteht eine Fantasiewelt

Für drei Tage wird die Mellendorfer Festival-Location für alle Filmfans aus der Wedemark und Umgebung in eine themenbezogene Fantasiewelt verwandelt, denn jeder der drei Kinofilme erhält sein eigenes, zum Film passendes Setting. „Das Erlebniskino Festival kannst du mit all deinen Sinnen genießen. Eine faszinierende Traumfabrik für Jung und Alt“, heißt es auf der Internetseite des Veranstalters Construct Event. Die junge Eventagentur veranstaltet unter anderem auch das „Fuhrberg rockt“-Open-Air. „Wir gestalten unsere Events mit viel Liebe zum Detail“, sagt Construct-Event-Geschäftsführer Kristian Grube.

Neben dem Einsatz von Veranstaltungstechnik können sich die Besucher auch auf eine Erlebnisgastronomie freuen, kündigt Hausherr Haselbacher an. Abhängig von den geltenden Corona-Auflagen können täglich bis zu 500 Gäste empfangen werden. Auf der Fläche gelten die gängigen Hygieneregeln.

Die Tagestickets für das Erlebniskino-Festival gibt es ab sofort auf der Internetseite des Veranstalters unter www.erlebniskino-festival.de. Die Tickets für Kinder unter zwölf Jahren kosten ermäßigt 10,50 Euro, Erwachsene zahlen 14,50 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr. Beim Kauf ist auf die Altersfreigabe der gewählten Filmvorstellung zu achten.

Von Sven Warnecke