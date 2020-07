Hannover

Hannovers Hells Angels-Chef Frank Hanebuth und vier andere Beschuldigte, darunter auch weitere Rocker, müssen sich seit Donnerstag vor dem Amtsgericht Hannover verantworten. Hannovers oberstem Höllenengel und den übrigen vier Männern wird unter anderem Nötigung und gemeinschaftliche Körperverletzung vorgeworfen. Hanebuth steht zudem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz vor Gericht. Der Rocker-Chef und drei der Mitangeklagten sollen Tadeusz G., der ebenfalls auf der Anklagebank sitzt, beim Eintreiben von Schulden geholfen haben. Die Beschuldigten hatten für ihr Vergehen bereits jeweils einen Strafbefehl erhalten. Da sie allerdings dagegen Einspruch eingelegt hatten, begann am Donnerstag die Beweisaufnahme.

Es ging um Schulden in Höhe von 2500 Euro

Der Vorfall, der zu dem Verfahren geführt hat, hat sich am 19. April 2018 in einer Autowerkstatt in der Hans-Böckler-Straße in Langenhagen zugetragen. Der Betreiber der Werkstatt schuldete Tadeuzs G. 2500 Euro, die er nicht bezahlen wollte. G. kreuzte an jenem Tag mit Hanebuth, den drei anderen Angeklagten Jens B., Reza Z., Ali S. und einem weiteren Komplizen, gegen den das Verfahren bereits eingestellt worden ist, auf dem Gelände der Werkstatt auf. Videoaufnahmen, die Amtsrichterin Monika Pinski im Gerichtssaal zeigte, belegen das.

Auf den Aufnahmen ist dann allerdings nur zu sehen, wie Tadeuzs G. dem Werkstattbetreiber einen Faustschlag versetzt und dieser zu Boden geht. Als das Opfer sich wieder aufgerappelt hatte, erhielt es von G. zudem noch eine Ohrfeige. Hanebuth und seine Begleiter sollen, so steht es in der Anklage, den Werkstattbetreiber so umringt haben, dass er nicht mehr flüchten konnte. Die im Gerichtssaal gezeigten Aufnahmen aus Überwachungskameras der Werkstatt zeigen das allerdings nicht. Die Angeklagten machten am Donnerstag keine Angaben zu dem Vorfall.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen in diesem Fall durchsuchte die Polizei am 20. November 2018 das Wohnhaus Frank Hanebuths in der Wedemark. Dabei stellten die Ermittler scharfe Munition und zwei Elektroschocker sicher – Gegenstände, die der Rocker nicht besitzen darf, weil er dafür keine Erlaubnis hat.

Hanebuth macht Angaben zu Einkünften

Im Gerichtssaal gab sich Hanebuth, der wegen einer Schleimbeutelentzündung mit bandagiertem linken Arm erschien, locker. Er scherzte mit seinen Mitangeklagten und stimmte sich oft mit seinem Rechtsanwalt Michael Nagel ab. Er war auch der Einzige, der Angaben zu seinen Einkünften machte: Rund 2300 Euro verdiene er derzeit monatlich, „wegen Corona“, sagte er. Amtsrichterin Monika Pinski war über die Angaben sehr erstaunt. „Dann leben Sie derzeit, nach Abzug des Unterhalts für Ihre Kinder, von nur 1300 Euro“, hakte sie nach. „Nein“, erläuterte Hanebuth, seine Frau verdiene auch Geld. Zusammen kämen beide derzeit auf rund 4500 Euro.

Amtsrichterin Pinski, die, anders als sonst bei Verfahren mit Rockerbeteiligung üblich, auf alle zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen im Saal und am Eingang des Gerichtsgebäudes verzichtet hatte, bot nach dem Vorführen der Videosequenzen allen Seiten Verständigungsgespräche an. Da eine Einigung am Donnerstag allerdings nicht erzielt werden konnte, wird die Verhandlung am 4. August fortgesetzt. Dann soll der Werkstattbesitzer aussagen.

Von Tobias Morchner