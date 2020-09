Mellendorf

In Mellendorf hat ein bislang unbekannter Mann am Sonnabend gegen 12 Uhr einen 85 Jahre alten Senior nach einem Streit geschubst und ihn dabei erheblich verletzt. Nun sucht die Polizei nach dem Täter. Es wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, kam es auf der Wedemarkstraße in Mellendorf in Höhe des Bahnhofs zu einem Zwist zwischen dem 85 Jahre alten Autofahrer und dem Radler. Dieser soll etwa 45 bis 50 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sowie kräftig sein. Er trug zur Tatzeit blonde Haare und wirkte gepflegt.

Wie Wehr am Mittwoch weiter berichtete, war der Senior nach dem Zwischenfall mit dem Radler zunächst in eine nahe Bäckerei gegangen. Als er den Laden wieder verließ, habe der offenbar erzürnte Radfahrer bereits auf den 85-Jährigen gewartet. Der Unbekannte beschimpfte den Senior und schubste ihn dann, schildert der Ermittler die Situation. Der Mann stürzte über Stühle. Dabei habe er sich nicht unerheblich an der Hand und dem Gesicht verletzt, sagt Wehr. Anschließend flüchtete der Täter.

Erst Tage später entdeckten Angehörige die Verletzungen ihres Verwandten und meldeten den Vorfall der Polizei. Das Kommissariat Mellendorf bittet nun unter Telefon (0 51 30) 97 70 um Hinweise

Von Sven Warnecke