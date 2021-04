Bissendorf

Die Polizei sucht zwei Unbekannte, die am Freitag, 9. April, ein Ehepaar in Wedemark-Bissendorf überfallen haben. Bei der Tat haben die Räuber die beiden 77 und 81 Jahre alten Senioren gefesselt und sie dabei verletzt. Anschließend raubten sie diverse Wertgegenstände und flüchteten unerkannt.

Nach Auskunft von Polizeisprecher Michael Bertram klingelten die Täter gegen 20.20 Uhr an der Haustür des Ehepaars an der Fasanenstraße in Bissendorf. Um sich Zutritt zu verschaffen, gaben sie vor, ein Paket abgeben zu wollen. Ob die Unbekannten sich nun als Paketboten eines Bringdienstes oder als vermeintlich hilfsbereite Nachbarn ausgegeben haben, steht aktuell noch nicht fest. Genau so wenig, ob die Räuber tatsächlich ein Paket bei der Tat dabei hatten.

81-Jähriger wird von Räubern unvermittelt attackiert

Nachdem der 81-Jährige die Tür geöffnet hatte, attackierte das Duo den Senior unvermittelt. Die älteren Eheleute wurden überwältigt, gefesselt und in einem Zimmer des Wohnhauses eingesperrt. Im Anschluss durchsuchten die beiden Angreifer in aller Ruhe die Räume nach Wertgegenständen. Die Räuber erbeuteten Schmuck und Geld. Den Wert der Beute wollte die Polizei mit Verweis auf mögliches Täterwissen am Sonntag aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

Die beiden Männer, die etwa 1,85 Meter groß und von kräftiger Statur sein sollen, ergriffen anschließend die Flucht. Die Täter sollen etwa 35 Jahre alt sein und eine schwarze Hautfarbe haben. Zur Tatzeit waren sie mit dunkler Oberbekleidung und Mützen bekleidet. Vor den Gesichtern trugen beide blaue OP-Masken.

Masche ist bislang im Bereich der Polizei Hannover nicht bekannt

Den Eheleuten gelang es schließlich, sich gegenseitig aus der Fesselung zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Eine Sofortfahndung blieb jedoch erfolglos. Die verletzten Senioren wurden nach der Attacke in ein Krankenhaus eingeliefert.

Einen derartigen Fall hat es Bertrams Angaben zufolge im Bereich der Polizei Hannover so noch nicht gegeben. Der Beamte räumt aber durchaus ein, dass es in Zeiten der Corona-Pandemie und der geschlossenen Geschäfte durchaus sein könnte, dass reguläre Paketdienste noch spät an den Türen ihrer Kunden klingeln würden. Die Polizei bittet unter der Rufnummer des Kriminaldauerdienstes (0511) 1095555 um Zeugenhinweise.

Von Sven Warnecke