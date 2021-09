Hannover/Lüneburg

Die niedersächsische Polizei hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg eine rechtsextreme Wehrsportgruppe zerschlagen. Die neun Mitglieder waren offenbar in drei Bundesländern aktiv. Am Mittwoch fand eine groß angelegte Razzia in drei Bundesländern statt, darunter auch in der Wedemark (Region Hannover). Die Beamten entdeckten Waffen und Munition.

„Die Beschuldigten sollen eine bewaffnete Gruppe gebildet oder befehligt haben“, sagt Wiebke Bethke, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Lüneburg. Eine der sieben Durchsuchungen fand nach HAZ-Informationen in Mellendorf im Bereich Stargarder Straße/Samlandweg statt. Die Beamten rückten mit mehrere Fahrzeugen und Diensthund an, die gesamte Razzia wurde vom Landeskriminalamt Niedersachsen koordiniert. Auch im Raum Lüneburg war die Polizei aktiv.

Razzia auch in Berlin und Nordrhein-Westfalen

Außerdem schlugen die Ermittler unter anderem in Detmold (Nordrhein-Westfalen) und Berlin zu. Laut Bethke sind alle Verdächtigen männlich und 37 bis 53 Jahre alt. Aufgrund der vermuteten Waffen kamen auch Spezialeinheiten der Polizei zum Einsatz, doch alle Zugriffe verliefen friedlich. In Gewahrsam kam auch keiner der Verdächtigen. Laut Strafgesetzbuch drohen ihnen jeweils bis zu zwei Jahre Haft.

In den Objekten fanden die 250 Ermittler Waffen, Waffenteile und Munition. „Wir prüfen jetzt, inwieweit alles funktionsfähig und ob womöglich etwas illegal war“, sagt die Staatsanwältin. Abgesehen von Waffen stellten die Polizisten weitere Beweise wie Datenträger sicher. Wie die Ermittler auf die Männer aufmerksam wurden, will Bethke nicht nennen. Rechtsextreme Wehrsportgruppen haben meist das Ziel, einen bewaffneten Umsturz vorzubereiten.

Pistorius: „Müssen wachsam bleiben“

„Rechtsextremismus hat keinen Platz in Niedersachsen“, sagt Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD). „Wir gehen mit aller Konsequenz und allen Mitteln des Rechtsstaates dagegen vor.“ Die Ermittlungsbehörden hätten „Extremismus jeglicher Couleur“ im Blick. Das in Lüneburg geführte Verfahren zeige aber auch, „dass wir wachsam bleiben müssen“.

Von Peer Hellerling