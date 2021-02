Mellendorf

Anstatt vor Ort können sich Eltern und Kinder in diesem Jahr digital bei zwei Tagen der offenen Tür über die Realschule Wedemark informieren. Am Mittwoch, 24. März, und Donnerstag, 25. März, möchte die Schule auf ihrer Homepage zahlreiche Informationen zur Verfügung stellen sowie digitale Veranstaltungen anbieten.

Interessierte Eltern sowie Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen können sich über die einzelnen Fachbereiche, die besonderen Schwerpunkte der reinen Tabletschule und die Arbeit speziell im fünften und sechsten Jahrgang informieren. Wie der Unterricht mit den iPads genau abläuft, das Medienkonzept der Schule funktioniert sowie Fragen zu den Anschaffungskosten der Geräte sollen dabei im Zentrum stehen.

Schule stellt auch Homeschooling-Konzept vor

Auch einen Einblick in ihr Homeschooling-Konzept will die Schule geben. Dieses beinhaltet täglichen Videounterricht und Wochenplanaufgaben, die die Lehrkräfte mit der App Padlet, einer Art digitaler Pinnwand, organisieren. Für die Viertklässler soll es unter anderem Mitmachaktionen, Rätsel und Filme geben, kündigte die Realschule an.

Eltern können Fragen stellen

An beiden Tagen findet zum Abschluss online eine Informationsveranstaltung statt, in der die Eltern Fragen stellen können. Ab März ist die Anmeldung dazu über die Schulhomepage www.realschule-wedemark.de möglich. Sobald es die Infektionslage erlaubt, möchte die Realschule interessierte Grundschüler zudem zu Schnupper- und Kennlerntagen einladen.

Anmeldungen für die fünfte Klasse nimmt die Schule vom 3. bis 7. Mai entgegen. Weitere Infos dazu sollen nach den Osterferien auf der Homepage veröffentlicht werden. Bei Fragen oder dem Wunsch nach einem persönlichen Gesprächstermin können sich Eltern bereits jetzt an das Sekretariat unter Telefon (0 51 30) 58 14 10 oder per E-Mail an verwaltung@rs-wedemark.de wenden.

Von Elena Everding