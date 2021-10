Hannover

Im Falle der rechtsextremen Wehrsportgruppe, deren Mitglieder auch aus der Wedemark kommen sollen, dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Lüneburg an. Die Behörde geht dem Verdacht nach, dass die ehemaligen Fallschirmjäger und Reservisten die Tötung von Migranten geplant haben sollen. Bei Razzien in der Wedemark, Berlin sowie Nordrhein-Westfalen waren im September Waffen und Munition gefunden worden. Besonders in den Fokus der Ermittler ist Jens G. gerückt. Er gilt als Anführer der Gruppe – und war stellvertretender Kreisvorsitzender der Reservistenkreisgruppe Hannover. 

Dort zeigt man sich von den Vorwürfen gegen die Mitglieder erschüttert. „Ich bin überrascht und enttäuscht“, sagt Dirk Kemmerich, Kreisvorsitzender der hannoverschen Reservisten. Jens G. sowie zwei weitere Mitglieder aus dem Kreis Hannover, gegen die die Staatsanwaltschaft derzeit ermittelt, wurden vorübergehend von ihren Mandaten entbunden. „Mindestens solange bis wir Ergebnisse haben“, sagt Kemmerich. Alle verdächtigen Reservisten müssen nun einen Anhörungsbogen einreichen. Über die mögliche Gesinnung und mutmaßlichen Anschlagspläne seines ehemaligen Stellvertreters sagt Kemmerich: „G. hat sich so nie geäußert. Aber man kann nicht in die Köpfe der Menschen schauen.“

G. gibt sich als leidenschaftlicher Militarist

G. arbeitet hauptberuflich als Zimmermann in der Wedemark, wo er auch lebt. Der 50-Jährige, der sich im Internet als leidenschaftlicher Militarist darstellt, soll bei den Reservisten auch die Ausbildung an der Waffe geleitet haben. „Er kennt sich sehr gut mit Bundeswehrwaffen aus und war auch ein guter Ausbilder“, sagt Kemmerich. Beorderte Reservisten, also solche mit einem konkreten Dienstposten, erhalten regelmäßig Fortbildungen – sei es in den Bereichen Technik, Funk oder eben Waffen. In Zusammenarbeit mit der Bundeswehr organisieren die Kreisgruppen etwaige Übungen. Dann werden etwa Waffen geliehen, um unter Anleitung auf Schießständen – etwa bei Nienburg oder Celle – zu üben.

Im Internet gibt sich G. als leidenschaftlicher Militarist. Quelle: Facebook

Kemmerich betont, dass sich G. und die anderen Verdächtigen im privaten Rahmen vernetzt haben sollen. „Wir haben keine Kontakte zu Gruppen in Nordrhein-Westfalen“, sagt er. Was für Waffen die mutmaßlichen Wehrsportler angesammelt haben und wo diese versteckt wurden, davon habe er keine Kenntnis. Allerdings soll die Gruppierung auf einem Gut bei Hameln auf eigene Faust Wehrsportübungen abgehalten haben.

Auf der Liste des Verfassungsschutzes

Berichten zufolge hat G. Kontakte in die rechtsextreme Szene. Das Recherchenetzwerk „Blick nach rechts“ schreibt von völkischen Treffen und Aufmärschen, an denen G. mit Anhängern von NPD, Wiking-Jugend, Heimattreuer Deutscher Jugend, Sturmvogel, Identitärer Bewegung und AfD in der Vergangenheit teilgenommen haben soll. Doch das ist nicht alles. Das Portal berichtet, dass der niedersächsische Verfassungsschutz den ehemaligen Fallschirmjäger im Jahr 2002 gelistet hatte.

Sollte das zutreffen, steht die Frage im Raum: Wie konnte G. trotz seiner zweifelhaften Gesinnung innerhalb von Bundeswehr und Reservisten Karriere als Oberstleutnant und Chef der regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte in der Nordheide machen? Denn eigentlich ist der Militärische Abschirmdienst (MAD) verpflichtet, beorderte Reservisten in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

Kontakt ins Verteidigungsministerium

G. fiel dem MAD nach Berichten des „Spiegel“ allerdings erst im September auf – obwohl der Verfassungsschutz ihn schon vor knapp 20 Jahren auf dem Zettel gehabt haben soll. Das ist noch nicht alles. Denn auf seinem Handy fanden die Ermittler einen Kontakt zu einem Referenten im Verteidigungsministerium, der in der Abteilung „Strategie und Einsatz“ arbeitet und somit Zugang zu Geheiminformationen hat, berichtet der „Spiegel“. Das Ministerium hat dem Re­ferenten alle Zugänge zu sensiblen Daten und seiner Abteilung untersagt.

Die neun Beschuldigten im Alter zwischen 37 und 53 Jahren sind weiter auf freiem Fuß. „Die Voraussetzungen für die Beantragung eines Haftbefehls liegen weiterhin nicht vor“, sagt Jan Christoph Hillmer von der Staatsanwaltschaft Lüneburg.

Waffen und Munition werden geprüft

Waffen und Munition, die bei den Razzien gefunden wurden, werden auf „Qualität und strafrechtliche Relevanz“ überprüft. Verstoßen sie gegen das Waffen oder Kriegswaffenkontrollgesetz? Und kommt eine Einziehung in Betracht? „Diese Bewertung findet bereits statt, ist jedoch noch nicht abgeschlossen, sodass derzeit von hier aus dazu keine Angaben erfolgen“, sagt Hillmer.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In manchen Fällen sei eine waffenrechtliche Einordnung nicht durch reine Inaugenscheinnahme möglich und erfordere eine technische Begutachtung. „Es ist daher damit zu rechnen, dass die abschließende Bewertung noch einige Zeit - eher Monate - in Anspruch nehmen wird“, so Hillmer. Auch die vollständige Auswertung von Datenträgern dauert an.

Auch bei der Reservistenkreisgruppe Hannover ist man gespannt auf die Ergebnisse. Sollte sich der Verdacht weiter erhärten, „dann wäre das Vertrauensverhältnis komplett zerstört“, so Kemmerich.

Von Manuel Behrens