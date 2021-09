Hannover

Um 12 Uhr ist der erste Teil der Fahrradkolonne der Fridays-for-Future-Sternfahrt von Peine in Richtung Hannover aufgebrochen. 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden zum Start erwartet. Ihr Ziel ist am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr der Waterlooplatz, wo es eine Abschlusskundgebung geben soll. In Wunstorf und der Wedemark sollen sich um 13 Uhr jeweils 400 Menschen auf den Weg machen, in Hildesheim sogar 600. Insgesamt hat die Hannover-Gruppe von Fridays for Future 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.

Ursprünglich sollte die Sternfahrt über Teilstrecken der Autobahnen 2 und 7 führen. Das untersagten jedoch die Versammlungsbehörde Hannover, die Stadt Hildesheim und auf Eilanträge der Umweltschützer dann auch das Verwaltungsgericht Hannover und sogar das Oberverwaltungsgericht Lüneburg.

Straßen werden voll gesperrt

Nun führen die Alternativrouten der Sternfahrt von Wunstorf, Mellendorf, Peine und Hildesheim etwa über Teilstücke der B6, B441 und B65 sowie mehrere Ortschaften und Städte in der Region Hannover. Am Nachmittag werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Verkehrsadern im Stadtgebiet von Hannover passieren, die dann zeitweise für den Autoverkehr gesperrt werden. Betroffen sind etwa der Westschnellweg, die Vahrenwalder Straße, der Friedrichswall und der Waterlooplatz.

Diese Strecken werden gesperrt Wie die Polizei Hannover mitteilt, kommt es zwischen Freitagmittag und -nachmittag auf den vier Sternfahrtrouten zu Verkehrsbehinderungen. Diese Strecke werden zeitweise gesperrt: Route von Wunstorf nach Hannover: Wunstorf ZOB – Bundesstraße 441 – Feldweg zur Straße Am Leineufer – Am Leineufer – Burgstraße – Gutenbergstraße – Bundesstraße 6 – Westschnellweg – Deisterplatz – Deisterstraße – Schwarzer Bär – Gustav-Bratke-Allee – Waterlooplatz.

Wunstorf ZOB – Bundesstraße 441 – Feldweg zur Straße Am Leineufer – Am Leineufer – Burgstraße – Gutenbergstraße – Bundesstraße 6 – Westschnellweg – Deisterplatz – Deisterstraße – Schwarzer Bär – Gustav-Bratke-Allee – Waterlooplatz. Route aus der Wedemark nach Hannover: Bahnhof Mellendorf – Wedemarkstraße – Hartmannshof – Kaltenweider Straße – Langenhagener Straße (Scherenbostel) – Kiebitzkrug – Weiherfeldallee – Wagenzeller Straße – Walsroder Straße – Vahrenwalder Straße – Arndtstraße – Brühlstraße – Leibnizufer – Lavesallee – Waterlooplatz.

Bahnhof Mellendorf – Wedemarkstraße – Hartmannshof – Kaltenweider Straße – Langenhagener Straße (Scherenbostel) – Kiebitzkrug – Weiherfeldallee – Wagenzeller Straße – Walsroder Straße – Vahrenwalder Straße – Arndtstraße – Brühlstraße – Leibnizufer – Lavesallee – Waterlooplatz. Route von Peine nach Hannover: Schützenplatz Peine/Werderstraße – Rosenthaler Landstraße (Bundesstraße 444) – Bundesstraße 65 – durch Schwicheldt – durch Mehrum – durch Haimar – durch Evern – durch Rethmar – durch Sehnde – Peiner Straße – Iltener Straße – durch Köthenwald – durch Ilten – Abfahrt Höver/Lehrter Straße – Lehrter Straße – Tiergartenstraße – Kirchröder Straße – Scheidestraße/Pferdeturm – Hans-Böckler-Allee – Marienstraße – Schiffgraben (Aegi) – Friedrichswall – Lavesallee – Waterlooplatz.

Schützenplatz Peine/Werderstraße – Rosenthaler Landstraße (Bundesstraße 444) – Bundesstraße 65 – durch Schwicheldt – durch Mehrum – durch Haimar – durch Evern – durch Rethmar – durch Sehnde – Peiner Straße – Iltener Straße – durch Köthenwald – durch Ilten – Abfahrt Höver/Lehrter Straße – Lehrter Straße – Tiergartenstraße – Kirchröder Straße – Scheidestraße/Pferdeturm – Hans-Böckler-Allee – Marienstraße – Schiffgraben (Aegi) – Friedrichswall – Lavesallee – Waterlooplatz. Route von Hildesheim nach Hannover: Bereich Bahnhofsplatz – Bernwardstraße – Angoulêmeplatz – Steuerwalder Straße – Bundesstraße 6 – Messeschnellweg – Erich-Panitz-Straße – Hildesheimer Straße – Rudolf-von Bennigsen-Ufer – Arthur-Menge-Ufer – Waterloostraße – Am Schützenplatz – Waterlooplatz

„Auf allen Strecken kann es kurzzeitig zu Vollsperrungen kommen“, sagt Marcus Schmieder von der Polizeidirektion Hannover. Läuft alles nach Plan, werden die Straßen nach jeweils etwa 15 Minuten wieder freigegeben, sobald die Kolonnen weitergefahren sind.

Von Manuel Behrens