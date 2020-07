Hellendorf

„Wir sind fast voll“ – mit dieser Bilanz schon am ersten Wettkampfmorgen des ersten Dressurturniers unter Corona-Auflagen lehnt sich Klaus Kreutzer keineswegs zu weit aus dem Fenster. Der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Wedemark in Hellendorf zählt 700 Nennungen von Reitern, die die Prüfungen am Sonnabend und Sonntag absolvieren wollen – und dabei erstmals einen exquisiten Ebbe-Flut-Boden unter den Pferdehufen haben. „700 Nennungen, das ist viel für Dressur“, sagt Kreutzer. Und anders als in den Vorjahren vermerkt der Verein, dass tatsächlich über 90 Prozent der Reiter, die sich angemeldet haben, auch tatsächlich antreten – sonst sind es circa 75 Prozent.

Zur Galerie Reiter dringen darauf, endlich wieder an den Start zu gehen. Aber Zuschauer sind zu den Dressurprüfungen in Hellendorf nur aus den eigenen Vereinsreihen zugelassen.

Diesmal keine externen Zuschauer

Der Club hat sich entschlossen, nur 50 Zuschauer zuzulassen, überwiegend aus den eigenen Reihen. Auch dürfen die aktiven Reiter je Pferd nur eine Begleitperson mitbringen, bei drei Pferden zwei Helfer. „Damit sich ein solches Turnier rechnen kann, hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung ihre Regelungen geändert“, erläutert Kreutzer. „Die Reiter zahlen höhere Startgelder, zwischen 12 und 30 Euro.“ Das decke den Aufwand, auch wenn die absolute Zahl der Nennungen aus Hygienegründen niedriger liegt als sonst.

Preisgelder werden diesmal nicht ausgezahlt, für die Erstplatzierten in den Prüfungen haben Sponsoren Ehrenpreise gestiftet. Siegerehrungen fallen weg. „Durch gute Auslastung bei dem Turnier kommen wir zurecht“, sagt Kreutzer. „Mit Zuschauern wäre es allerdings schöner.“ Erfreulich aber, wie entspannt die Reiter alle seien. Einschränkungen? „Ja, und dann ist das eben so.“

Die Frühschicht der Vereinsmitglieder am Kaffee- und Brötchentresen beginnt an beiden Tagen um 7.30 Uhr; das Turnier geht am Sonnabend bis 20 Uhr, am Sonntag bis 19 Uhr. Die stellvertretende Vereinsvorsitzende Sabine Schmidt prüft, wo nach Corona-Regeln am besten Fritteuse und Grill aufzustellen sind. Die ausgedruckten Hygieneregeln sind – für alle Helfer sichtbar – auf dem Tisch fixiert. Bratwurst und Nackensteak im Brötchen soll es später am Tag zur Stärkung von Reitern und Helfern geben, erst mal nur schwarzen Kaffee und Käsebrötchen.

Vor allem schwarzer Kaffee und Käsebrötchen sind beim Dressurturnier im Cateringzelt in der Frühschicht ab 7.30 Uhr gefragt: Katharina Meine (von links) und Charline Bludau versorgen die ersten Reiter. Quelle: Ursula Kallenbach

Plätze sind neu aufgebaut auf Sand

Tonnenweise Sand aus Wittmund stellt jetzt den Bodenaufbau unter dem neu angelegten Kombiplatz für Spring- und Dressurreiter. Man reite wie auf Wattboden, heißt es. 180.000 Euro hat die Herstellung der hochmodernen Anlage insgesamt gekostet. „Gefördert wurden mehr als 50 Prozent“, berichtet der Vorsitzende. So ist Bürgermeister Helge Zychlinski zur Stelle, um am ersten Turniertag den Förderbescheid der Gemeinde Wedemark über 41.000 Euro zu übergeben.

Das Land Niedersachsen hat sich über den Landessportbund mit 50.000 Euro beteiligt. Aus angespartem Eigenkapital des Vereins und Bankenfinanzierung kommt der Rest zusammen. Und nicht zu vergessen: „Die ganze Eigenarbeit unserer Mitglieder kommt natürlich noch obendrauf“, betont Kreutzer. Dafür dürfen die Reiter des Vereins die Plätze auch im Alltag täglich benutzen.

Diesmal dürfen die Dressurreiter alle Flächen nutzen: Der Hellendorfer Reit- und Fahrverein Wedemark richtet Dressur- und Springturniere im jährlichen Wechsel aus. Quelle: Ursula Kallenbach

Sprengen im Sommer entfällt

Vier Hersteller solcher Anlagen habe er deutschlandweit gefunden, berichtet der Vereinschef. Die in Hellendorf sei komplett aus Sand aufgebaut und sehr trittfest. Sie wird als Ebbe-Flut-Anlage bezeichnet, das bedeute, dass unter der Sandschicht wie in einer Badewanne Wasser zu- und ablaufen könne, reguliert durch Schwimmer und Pumpen. „Wir sprengen also die Plätze nicht mehr von oben“, erklärt Kreutzer. Die Verdunstung im Sommer sei so auf die Hälfte reduziert. „Für den Verein ist das eine Investition in die Zukunft.“

Und sie wird benötigt. „Wir haben einen Mitgliederzulauf ohne Ende“, sagt der Geschäftsführer des Vereins, Uwe Boschem. Die jetzt 200 Mitglieder kommen zu 90 Prozent aus der Wedemark, die Jugendarbeit sei sehr aktiv. 50 private Pferde stünden im Stall an der 2006 sanierten Reithalle und würden teils für den Reitunterricht genutzt. Zu etwa 40 Starts bei diesem Turnier mit leichten E- bis schweren S-Prüfungen treten Hellendorfer Vereinsreiter an, berichtet der Vorsitzende stolz und lässt sich auch noch eine Ankündigung entlocken. „Wir überlegen, im Herbst noch ein Turnier zu machen.“

Von Ursula Kallenbach