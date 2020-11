SC Wedemark holt Jahresversammlung im Dezember nach

Bissendorf/Wennebostel

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der SC Wedemark seine Jahresversammlung im März absagen. Nun will der Sportverein diese am Freitag, 11. Dezember, ab 19 Uhr im großen Saal der Gaststätte Bludau, Alter Postweg 8, in Wennebostel nachholen.

SC Wedemark wählt neuen Vorstand

Im Mittelpunkt der Versammlung stehen dabei die Neuwahlen des Vorstands sowie des Ehrenrats. Abgestimmt wird zudem über Anträge zur Verpflichtung zu Arbeitsdiensten und zur Verschmelzung mit dem JFV Hannover United. Darüber hinaus kann jedes Mitglied für die Versammlung weitere schriftliche Anträge einreichen, die auch noch kurzfristig dem Vorstand vorgelegt werden können. Ebenfalls berichten der Vorstand und die sportlichen Leitungen über die aktuelle Situation sowie die weitere Ausrichtung des SC. Auch langjährige Vereinsmitglieder sollen geehrt werden.

Während der Jahresversammlung sind die dann geltenden Hygiene- und Verhaltensauflagen zu beachten. Bereits jetzt steht fest, dass die Teilnehmer mit einem Mund-Nasen-Schutz erscheinen müssen. Weitere Informationen zum Ablauf gibt es im Internet auf www.scwedemark.de sowie im Aushang an der Sportanlage, Am Mühlenberg 22. Sollte die Zusammenkunft aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht möglich werden, erfolgt eine Absage der Jahresversammlung in der ersten Dezemberwoche.

