Mellendorf

In den vergangenen Jahren ist das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Mellendorf immer mehr in den Blickpunkt der Wedemärker Öffentlichkeit gerückt. Für die SPD-Fraktion eine Gelegenheit, sich über den Stand der Entwicklung und Fortschritte vor Ort zu informieren. Die aktuelle Nutzung und die Angebote ließen sich die Sozialdemokraten von der Mitarbeiterin des MGH, Anne-Kathrin Kracke, erläutern.

Liebevoll gestaltete Räume sorgen für Eindruck

Inzwischen ist das MGH für viele Menschen der Wedemark ein beliebter Treffpunkt geworden. Mehr als 50 Gruppen und Vereine treffen sich dort regelmäßig. Hinzu kommen noch eine Reihe von einmaligen Aktionen und Angeboten der unterschiedlichen Vereine und der Freiwilligenagentur, die dort ebenfalls ihren Standort hat. Im Anschluss an die Informationen wurden die Räume besichtigt, die zum Teil bereits für ihre Funktionen übergeben, zum Teil noch renoviert werden. So soll das bisher im Rathaus untergebrachte Team „Soziale Arbeit“ in das MGH umziehen und damit die räumliche Enge im Rathaus verringern helfen.

Anerkennung bei den Besuchern fand die liebevolle und individuelle Gestaltung der Räume. Der Innenhof wirkte auf die Politiker dagegen trostlos und ist auch nicht barrierefrei. Mit etwas Fantasie und einigem Geld könnte daraus aber ein schöner Platz für Freiluftveranstaltungen entstehen, sind sich Akteure und MGH-Mitarbeiter einig.

Besucher finden keinen Parkplatz

Ungelöst ist auch die Parksituation am MGH an der Straße Gilborn 6. Sie könnte sich noch verschärfen, wenn mehr Mitarbeiter endgültig ihre Büros beziehen. Bereits heute finden Besucher bei Veranstaltungen kaum einen Parkplatz. Auch wenn noch nicht alles perfekt ist, sind die SPD-Politiker von dem Enthusiasmus und den guten Ideen der Beschäftigten und ehrenamtlichen Mitarbeitern beeindruckt. „Auch wenn noch nicht alles fertig und umgesetzt ist, bin ich heute überzeugt, dass das MGH zu einem weiteren positiven Aushängeschild der Wedemark wird“, ist Isabella Steffen, Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, zuversichtlich.

Von Stephan Hartung