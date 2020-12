SPD Wedemark verteilt Fotokalender

Wedemark

Die SPD Wedemark hat auch in diesem Jahr einen Kalender für das kommende Jahr angefertigt. Die Zahl der eingesandten Fotos war groß. Die Auswahl der zwölf Bilder für die Monatsblätter fiel der Jury nach eigenen Angaben nicht leicht. Drei ausgewählte Fotografinnen erhalten als Preise Gutscheine für die Restaurants Goltermann in Elze sowie Stucke und Zum Eichenkrug in Mellendorf. Der erste Preis geht an Natalie Schmidt aus Elze, der zweite an Gertrud Oebel und der dritte an Roswitha Meyer (beide Bissendorf). Die SPD-Vorsitzende Rebecca Schamber wird den Preisträgerinnen ihre Gutscheine überreichen.

Trotz Corona-Pandemie hat die SPD Wege gefunden, die Kalender in den Formaten DIN A1 und A3 kostenlos an interessierte Bürger abzugeben. Sie werden im Freien verteilt, es gilt Maskenpflicht, und der Mindestabstand ist einzuhalten.

Hier gibt es den Fotokalender

In Bissendorf können die Exemplare am Sonnabend, 12. Dezember, von 9 bis 12 Uhr vor Rewe und Vatter an der Scherenbosteler Straße abgeholt werden. In Wennebostel gibt es sie am selben Tag von 10.15 bis 11.15 Uhr auf den Parkplätzen vor Edeka und Rossmann. Außerdem kann man sie bei der örtlichen SPD bestellen. Für Scherenbostel und Wiechendorf übernimmt dies Timo Cramm, Telefon (0171) 7766739, E-Mail an timo.cramm@mail.de; für Bissendorf und Wennebostel Reiner Fischer, Telefon (0171) 9739416, E-Mail an reinerfischer@t-online.de; für Bissendorf-Wietze Ronald Fischer, Telefon (05130) 7166 und E-Mail an rowofi@web.de.

In Brelingen gibt es Kalender ab Sonnabend, 12. Dezember, im Dorfladen Poppe und in der örtlichen Bäckerei. Die SPD verteilt Kalender dort zudem direkt an die aus dem vergangenen Jahr bekannten Haushalte. In Mellendorf kann man sich an mehreren Terminen Kalender sichern: am Donnerstag, 10. Dezember, von 10 bis 12 Uhr, am Dienstag, 15. Dezember, von 16 bis 18 Uhr sowie am Dienstag, 22. Dezember, von 10 bis 12 Uhr im SPD-Bürgerbüro an der Schaumburger Straße 2 sowie am Sonnabend, 19. Dezember, von 11 bis 13 Uhr auf dem Famila-Parkplatz.

In Elze werden die Kalender am Sonnabend, 19. Dezember, von 9 bis 11 Uhr vor Edeka und Netto übergeben, in Resse am selben Tag von 10 bis 12 Uhr vor dem Frischmarkt.

Von Frank Walter