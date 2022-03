Sie werden aktiv, wenn es Streit in der Nachbarschaft gibt: Bei den Schiedspersonen in der Wedemark gibt es einen Wechsel: Christoph Soboll folgt auf Alf Jürgensen. Der scheidende Schiedsmann berichtet zum Abschied, was Hauptgrund für Zwist am Gartenzaun ist – und wie Konflikte ohne Gerichtsverfahren ausgeräumt werden können.