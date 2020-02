Wedemark

Das Thema treibt FDP-Ratsherr Erik van der Vorm weiterhin um: Die langen Schließzeiten der Schranken an den Bahnübergängen in der Gemeinde ärgern den Politiker – und vermutlich täglich auch zahlreiche Autofahrer, die warten müssen, bis ein Zug kommt. Doch was sagen eigentlich Politiker anderer Parteien dazu? Ortsbürgermeister sowie Landtags- und Bundestagsabgeordnete sind sich in einer Sache einig.

Ein Gutachten hatte bereits dokumentiert, dass die Schranken teils sehr lange unten sind und so die Weiterfahrt von Autos, Radfahrern und Fußgängern zwischenzeitlich behindern. Immer wieder bilden sich deshalb lange Staus vor den Übergängen. Viel Neues zu dem Thema hatte van der Vorm indes bei einem Termin mit dem FDP-Landtagsabgeordneten Stefan Birkner und Grigorios Aggelidis, FDP-Abgeordneter im Deutschen Bundestag, nicht zu berichten. Außer: Die Partei will an dem Thema weiterhin dranbleiben und den Druck erhöhen. So sind Gespräche mit anderen Akteuren geplant – auch über die Parteigrenze hinweg. Eine Anfrage an die Bundesregierung ergab, dass die Technik an zahlreichen Bahnübergängen in der Region Hannover veraltet ist. An 62 Anlagen ist sie auf dem Stand von 1960 oder älter. Zählen auch die Übergänge in der Wedemark dazu? Diese Antwort steht noch aus.

FDP-Ratsherr Eric van der Vorm (Mitte) hat sich mit Niedersachsens FDP-Fraktionschef Stefan Birkner (rechts) und dem FDP-Bundestagsabgeordneten Grigorios Aggelidis prominente Unterstützung für seine Pläne geholt. Quelle: Julia Gödde-Polley

Forderung: Technik muss umgerüstet werden

Ein Umrüsten der Technik wäre nach Ansicht der FDP-Politiker der erste Schritt zur Verbesserung der Situation an den Schranken. Die neueste Technik arbeite anders und könne die Schließzeit deutlich verkürzen, ist sich Aggelidis sicher. Zudem könne die Nutzbarkeit der bestehenden Strecke um ein Drittel erhöht werden, berichtet Birkner. Die Züge könnten enger getaktet werden. „Wir müssen digital werden“, sagt Aggelidis. Neue Baugebiete – unter anderem in Bissendorf, Elze und Mellendorf – würden die Situation vor Ort verschärfen, meint van der Vorm mit Blick auf die kommenden Jahre.

Ortsbürgermeisterin: Auto auch mal stehen lassen

Das Problem der geschlossenen Schranken sieht auch Bissendorfs Ortsbürgermeisterin Susanne Brakelmann. „Die Schließzeiten der Bahnschranken sind eine Zumutung. Eine neue Schalttechnik muss her“, schreibt sie auf Anfrage. Die Gemeindeverwaltung habe bereits mit der Bahn gesprochen – eine Lösung sei jedoch nicht in Sicht. Dass weniger Züge durch die Kommune fahren und in den Orten halten, sei jedoch nicht die erwünschte Lösung. „Wenn die Bürger auf kurzen Strecken im Dorf das Auto stehen ließen, wäre auch etwas gewonnen“, sagt Brakelmann. Ein Umdenken habe bislang kaum stattgefunden. Ihr sei jedoch bewusst, dass dies nicht für alle möglich ist.

Druck auf Bahn durch Gespräche erhöhen

Die Problematik werde seit mehreren Jahren – seit dem Anschluss der Wedemark an das S-Bahn-Netz – mit der Bahn diskutiert, sagt die CDU-Landtagsabgeordnete Editha Westmann. Der einzige Weg, etwas zu ändern, ist ihrer Ansicht nach, in regelmäßigen Abständen alle an einen Tisch zu holen – dazu gehören der Bund, das Land und die Kommune. Die Gemeinde müsse dabei moderieren. Dies habe es bereits in der Vergangenheit gegeben. Doch „steter Tropfen höhlt den Stein“, sagt Westmann. Nur so könne Druck aufgebaut werden. „Aber ohne die Bahn geht nichts.“ Andere technische Voraussetzungen könnten durchaus dazu führen, dass die Schließzeiten verkürzt werden. Der Bau von Unterführungen oder Brücken, um höhengleiche Kreuzungen von Straßen und Schienen abzuschaffen, sei jedoch wahrscheinlich zu teuer. „Dem stehe ich natürlich ausgesprochen kritisch gegenüber“, sagt Westmann. Der Aufwand ist ihrer Meinung nach nicht zu vertreten.

SPD sieht derzeit keine Erfolgsaussichten

Auch für Jürgen Benk, SPD-Fraktionsvorsitzender im Wedemärker Rat, ist der Bau einer Trogstrecke innerhalb der Orte „absolut unrealistisch“. Eine Brücke über die Bahnstrecke mache den Ort komplett kaputt. Die SPD sei in der Vergangenheit immer an dem Thema der langen Schrankenschließzeiten dran gewesen. Es gab Benks Angaben zufolge ständig Bemühungen der Politiker, die Situation zu verändern – doch ohne Erfolg. „Wir beißen da auf Granit“, sagt er und meint damit die Bahn. Derzeit gebe es keine Erfolgsaussichten. Bei der SPD ist das Thema deshalb nicht akut. Und was rät Benk Autofahrern, die vor den geschlossenen Schranken warten? „Geduld.“ Die Situation vor Ort könnten die Politiker nicht ändern.

