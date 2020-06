Resse

Mitarbeiter der Kläranlage in Resse haben am Donnerstag bemerkt, dass das Abwasser grau-weiß gefärbt war und viel feines Fett auf dem Wasser schwamm. Die Reinigungsleistung der Anlage war deshalb bereits stark vermindert, ein kompletter Ausfall drohte, berichtet Henning Luttermann, Geschäftsführer der Wedemark Abwasser GmbH. „Es roch süßlich-modrig im Zulauf zur Kläranlage.“ Den Angestellten gelang es seinen Angaben zufolge, die starke Verschmutzung zu reinigen. Zudem hätten sie verhindert, dass ungereinigtes Abwasser abgeleitet wurde. Dies hätte eine Verschmutzung der Umwelt zur Folge gehabt. Die Gemeinde sucht nach dem Verursacher – und kündigt hohe Kosten an.

Die Verantwortlichen haben bereits einen Verdacht, wie die starke Verschmutzung im Kanalnetz im Ort ausgelöst wurde. „Wir vermuten, dass Lösemittel oder ein chemischer Reiniger in hoher Konzentration in die Kanalisation eingeleitet wurde, der Fett im Kanal gelöst hat“, sagt Luttermann. Die gemessenen Werte im Wasser seien neunmal höher als gewöhnlich gewesen. „Diese chemische Keule hat auch die Bakterien, die in der Kläranlage für die biologische Reinigung des Abwassers sorgen, in ihrer Aktivität negativ beeinflusst.“ Eine andere Möglichkeit bestünde in der Einleitung von vergorenem, angefaultem Abwasser aus einer Sammelgrube über einen Straßenschacht in das Kanalnetz.

Gemeinde kündigt Schadensersatzforderungen und Bußgeld an

Die Gemeinde geht aktuell allen Vermutungen nach, um die Ursache und den Verantwortlichen herauszufinden. „Den Verursacher erwartet neben den hohen Schadensersatzforderungen der Abwassergesellschaft auch noch eine Geldbuße“, heißt es aus dem Rathaus. Die Mitarbeiter mussten „teure und energetisch aufwendige Methoden“ anwenden, berichtet Luttermann. Die Reinigung hat nach Angaben von Sprecher Ewald Nagel etwa 2500 Euro gekostet. Diese Kosten will die Verwaltung einem Verursacher, wenn er denn grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat, komplett in Rechnung stellen und Schadensersatz von ihm fordern.

Zudem kündigt das Rathaus ein Bußgeld an. „Im schlimmsten Fall kann solch ein Verstoß gegen die Abwasserverordnung der Gemeinde Wedemark auch mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden“, berichtet Nagel. Der Geschäftsführer der für das Abwasser zuständigen Gesellschaft appelliert an alle Wedemärker, die Regelungen der Verordnung einzuhalten. Missachtungen könnten zu allergrößten Problemen führen, bis hin zu schwersten Umweltschädigungen.

Von Julia Gödde-Polley