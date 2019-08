Hellendorf

Das Schützenfest steht wieder an: Am Sonntag, 18. August, feiern die Hellendorfer ihr Fest. Es beginnt um 10 Uhr mit einem Frühstücksbüfett im Dorfgemeinschaftshaus, Sandbergweg 22. Im Anschluss werden die Könige proklamiert. Zudem feiern die Schützen die seit 35 Jahren bestehende Partnerschaft mit der 3. Kompanie Feldjägerregiment 2, die in Hannover stationiert ist.

Der Schützenausmarsch beginnt um 13 Uhr. Die Marschroute führt über den Festplatz, Sandbergweg, Am Bostelberge und die Sommerbosteler Straße zum Sommerweg. Anschließend marschieren die Schützen weiter über den Grünen Weg, die Florastraße, den Mellendorfer Kirchweg hin zur Überquerung der L 190. Weiter geht es über den Andersenweg und Am Silberberg zum Stachgrund. Von dort aus geht es vom Am Silberberg über den Postdamm zum Andersenweg und zur Überquerung L 190. Vom Mellendorfer Kirchweg gehen die Schützen anschließend zum Am Bostelberge über den Sandbergweg zurück zum Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus. Die Könige stehen schon fest: Die Volksscheibe sicherte sich Gerrit Petermann, das Königsschießen gewann Kristin Stenzel. Jugendkönigin ist Rike Buhrmester.

Der Vorsitzende Hartmut Pflüger gratuliert Königin Kristin Stenzel. Quelle: privat (Archiv)

Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen

Ab 16 Uhr können Besucher bei Kaffee und Kuchen entspannen. Nach dem Festumzug besteht die Möglichkeit, an einer Treckerrundfahrt teilzunehmen. Kinder können sich auf der Hüpfburg der Feuerwehr Wedemark austoben.

Das Frühstück kostet pro Person 13 Euro, Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren zahlen 6 Euro. Kinder bis fünf Jahren frühstücken kostenlos. Die Essensmarken können Interessierte bis Sonnabend, 10. August, bei Wilhelm Balke unter Telefon (0511) 5929 reservieren oder an der Straße Postdamm 4 abholen. Auch Hartmut Pflüger reserviert Plätze für das Frühstück unter Telefon (0511) 3331.

Von Valerie Kruse