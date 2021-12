Schulelternrat der IGS Wedemark stellt sich neu auf

Wedemark

Der neue Elternrat der IGS Wedemark hat sich jetzt der Schulleitung offiziell vorstellt. Niels Ove Thomsen ist der Vorsitzende, Susan Scaly bleibt Stellvertreterin, und Stefan Herms sowie Daniel Seemann wurden als neue Stellvertreter gewählt. Sandra Greco-Webel und Christoph Eppert sind Beisitzer. „Auch wenn die Posten eindeutige Bezeichnungen haben, verstehen wir uns in Gänze als Team“, sagt Thomsen.

Sowohl seitens der Schule als auch der Eltern bestehe der Wunsch nach einer weiteren vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit, heißt es von Thomsen. Die ersten Vorstellungen wurden bei einem digitalen Treffen direkt ausgetauscht. Dabei vertritt das neu gewählte Gremium die Belange aller Eltern der 1054 Schülerinnen und Schüler.

Gremium möchte Gespräch mit Schülervertretern suchen

Als nächstes möchte die Gruppe mit den Schülervertretern ins Gespräch kommen und nach den Belangen und Bedürfnissen der jungen Menschen fragen. Das Weiteren möchte sich das Gremium im Laufe der Zeit beim Schulträger – also der Gemeinde Wedemark – und den Fraktionen des Rates vorstellen.

Weiterhin gilt der Dank der Gruppe den vorherigen Mitgliedern des Schulelternrates, die trotz der widrigen Umstände der vergangenen zwei Jahre „eine tolle Arbeit“ geleistet hätten, wie Thomsen weiter mitteilt. Nun freue er sich auf gute Zusammenarbeit aller. Wer sich schon jetzt an den Schulelternrat wenden möchte, kann das jederzeit per E-Mail an kontakt@ser-igswedemark.de tun.

Von Janna Silinger