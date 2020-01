Wedemark

Das neue Schuljahr 2020/2021 ist noch etwas hin, doch die weiterführenden Schulen bereiten sich schon darauf vor. Auch die Grundschulen in der Gemeinde blicken bereits in die Zukunft – und nehmen Anmeldungen für das Schuljahr 2021/2022 entgegen. An diesen Tagen und zu folgenden Zeiten können Eltern ihre Kinder an den weiterführenden Schulen und Grundschulen anmelden:

Gymnasium Mellendorf: Für das Schuljahr 2020/2021 können sich Schüler am Mittwoch, 6. Mai, und Donnerstag, 7. Mai, jeweils von 9 bis 13 und 15 bis 18 Uhr anmelden.

IGS Wedemark: Anmeldungen können bei der IGS am Mittwoch, 6. Mai, von 9 bis 18 Uhr und am Donnerstag, 7. Mai, zwischen 8 und 15 Uhr eingereicht werden.

Realschule Wedemark: Eltern können ihre Kinder am Mittwoch, 6. Mai, von 9 bis 13 und 15 bis 18 Uhr sowie am Donnerstag, 7. Mai, zwischen 9 und 13 Uhr anmelden.

Grundschule Resse: Für das Schuljahr 2021/2022 können Eltern ihre Kinder am Dienstag, 5. Mai, von 9 bis 11.30 Uhr und am Mittwoch, 6. Mai, von 16 bis 18 Uhr anmelden.

Grundschule Mellendorf: Die Grundschule lädt für Mittwoch, 18. März, um 19 Uhr zu einem Informationsabend in der Aula ein. Dort geben die Lehrkräfte auch die notwendigen Anmeldeunterlagen aus. Weitere Anmeldetermine sind für Montag, 23. März, und Dienstag, 24. März, jeweils von 7 bis 11.30 und von 14.30 bis 17 Uhr geplant.

Grundschule Bissendorf: Am Mittwoch, 13. Mai, von 8.30 bis 12 und von 13 bis 14.30 Uhr werden Anmeldungen entgegengenommen. Ein weiterer Termin ist am Donnerstag, 14. Mai, von 8.30 bis 12 und 14 bis 16.30 Uhr.

Grundschule Elze: Auch die Grundschule in Elze hat zwei Anmeldetage. Zum einen am Mittwoch, 6. Mai, zwischen 15 und 18 Uhr und zum anderen am Donnerstag, 7. Mai, von 9 bis 11 Uhr.

Grundschule Hellendorf: Eltern können die Anmeldeformulare für ihre Kinder am Mittwoch, 6. Mai, von 8.30 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr einreichen.

Grundschule Brelingen: Anmeldungen nimmt die Schulleitung ausschließlich am Montag, 4. Mai, von 15 bis 17 Uhr entgegen.

Lesen Sie auch

Von Laura Beigel