Mellendorf

Zusammen ist man weniger allein. Das jedenfalls finden Realschulleiter Jens Szabo und Katrin Meinen, die Leiterin vom benachbarten Gymnasium. Beide Schulen haben sich deshalb unter anderem in puncto Digitalisierung zusammengetan – mit dem Geld aus dem Digitalpakt der Bundesregierung.

Seit den Herbstferien können Schüler in der Realschule 15 neue interaktive Tafeln im Unterricht nutzen. Die Gemeinde Wedemark stattete alle Klassenräume damit aus, teilt Rathaussprecher Ewald Nagel mit. Für gut 80.000 Euro seien Tafeln, Computer, Steuerungseinheiten und Software angeschafft worden. Damit sei in die krisensichere Ausbildung der Lernenden an der Realschule investiert worden. Zudem wurden auch Messinstrumente für den naturwissenschaftlichen Unterricht sowie 3-D-Drucker gekauft.

Schulen unterstützen sich gegenseitig

Doch nicht nur die Realschule profitiert davon, sondern auch das Gymnasium. Denn vier in der Realschule mit Technik ausgestattete Räume werden bereits jetzt vom Gymnasium genutzt. „Unser Medienbildungskonzept liegt der Gemeinde schon lange vor“, berichtet Szabo. Aus diesem Grund hat die Schule schon Geld aus dem Digitalpakt erhalten.

Da die Realschulräume flächendeckend mit den neuen Visu-Boards ausgestattet sind, war es nach Angaben Szabos für ihn selbstverständlich, die Gymnasiasten im Nachbarflur nicht mit Kreidetafeln arbeiten zu lassen. „Es ist ein gutes Gefühl, miteinander und nicht gegeneinander zu arbeiten“, lobt Meinen das kollegiale Verhalten. „Besonders im Moment wird deutlich, dass digitale Technik inzwischen unverzichtbar für den modernen Unterricht ist.“ Denn so sei es auch möglich, Unterricht aus dem Klassenzimmer direkt nach Hause zu streamen. Für Meinen ist es selbstverständlich, dass das Gymnasium der Realschule ebenfalls Schützenhilfe leisten wird, wenn dies notwendig ist.

Jens Szabo ist in Wedemark treibende Kraft bei Digitalisierung

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Schulen existiert nicht erst seit diesem Herbst. Da die Wedemärker Realschule mit ihren iPad-Klassen seit einigen Jahren digitaler Vorreiter am Campus ist, hat Szabo den Nachbarn schon einige Male bei der Konzepterstellung beraten. Das Gymnasium treibt die Zusammenarbeit der beiden Schulen in anderen Bereichen voran. So treffen die Schulleitungen Absprachen zu einem gemeinsamen Hygiene- und Aufsichtskonzept, zur Zusammenarbeit bei den Schulanmeldungen und im AG-Bereich.

„Der Schulleiter Jens Szabo ist in Sachen Digitalisierung unbestritten eine treibende Kraft“, hebt Bürgermeister Helge Zychlinski hervor. Er hofft, dass bald – wenn die Medienkonzepte vorliegen – auch die anderen Schulen mit moderner Technik ausgestattet werden können. Sobald die notwendigen Unterlagen vorliegen, erhält die Gemeinde das Geld für die zunächst installierten 15 Tafeln von Bund und Land zurück. Insgesamt stehen den Schulen in der Wedemark nach dem landesweiten Verteilerschlüssel bis zu 1,6 Millionen Euro aus dem Digitalpakt zur Verfügung.

Von Sven Warnecke