Wedemark

Johann Klindworth verstärkt das Team der kommunalen Schulsozialarbeit in der Wedemark. Der 19-Jährige aus Kaltenweide absolviert seit Anfang September seinen zwölfmonatigen Bundesfreiwilligendienst im Sport am Campus W in Mellendorf. Er tritt damit die Nachfolge von Hinrich Gudehus an. Der begeisterte Basketballer begrüßte die Schülerinnen und Schüler schon in den Freizeiträumen der Schulsozialarbeit.

Einblick in das Berufsfeld

Bis zu den nächsten Sommerferien begleitet Klindworth nun die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit dem Team im Schulalltag und wird die Pausenzeiten mit eigenen Aktionen bereichern. Nach seinem Freiwilligendienst strebt der junge Mann ein Studium im sozialen Bereich an. Er nutzt seine Zeit beim Bundesfreiwilligendienst nicht nur als Auszeit, sondern auch, um einen Einblick in das Berufsfeld zu erlangen und sich selbst weiterzuentwickeln. Die kommunale Schulsozialarbeit ist per E-Mail an schulsozialarbeit@wedemark.de und unter Telefon (05130) 581-412 und -416 erreichbar.

Von Frank Walter