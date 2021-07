Wedemark

Die SPD Wedemark drückt für das sichere Radeln auf das Tempo: Sie fordert die Gemeindeverwaltung auf, einen Masterplan für den Ausbau oder Bau des Radwegenetzes zu erstellen. Die SPD-Ratsfraktionsvorsitzenden Daniela Mühleis und Walter Zychlinski richten ihre Forderung ausdrücklich an die Verwaltung. Dies sei keine Kritik an der Gemeinde, sondern die Fortsetzung und Beschleunigung des vorliegenden Radverkehrsplans, betont der stellvertretende SPD-Fraktionschef bei einem Ortstermin in Brelingen. Die Verwaltung habe mit dem Konzept zu einem Radverkehrsnetz einen entscheidenden Schritt in Richtung Verkehrswende getan. „Das ist eine hervorragende Arbeitsgrundlage“, unterstreicht Zychlinski. „Aber es geht darum, den nächsten Schritt vorzubereiten.“ Man müsse schnell ins Handeln kommen.

Haushalt soll Geld für sicheres Radfahren vorhalten

Dazu brauche es ein Konzept, das Priorisierungen vorgebe und die Schritte zur Umsetzung aufeinander abstimme. Der Masterplan soll fünf Jahre umfassen. In die Etats ab 2022 sollen nach den Vorstellungen der SPD für den gesamten Zeitraum zwei Millionen Euro aufgenommen werden.

Das gewünschte Konzept der Verwaltung sollte für die Beratung in den politischen Gremien vorliegen, meinen die SPD-Politiker; den Weg über einen Ratsantrag wollen sie mit ihrer Forderung nicht gehen. „Ein gesonderter Antrag würde den Verfahrensweg nur verlängern“, geben sie zu bedenken. „Wir legen die Erstellung eines solchen Plans auf diesem Wege direkt in die Verantwortung der Verwaltung.“

Fachbüro legt Ausschuss erste Vorschläge vor Das Planungsbüro PGT Umwelt und Verkehr aus Hannover hat der Kommunalpolitik jetzt im jüngsten Planungs- und Bauausschuss Vorschläge für ein Radwegekonzept Wedemark an die Hand gegeben. Ein Routennetz war bereits beschlossen, nun legt das Büro nach vertieften Untersuchungen seine Liste konkreter Verbesserungen und Umbauten vor. Die digitale Sitzung diente lediglich der Information der Ausschussmitglieder und der hinzugeladenen Ortsbürgermeister. Diese sollen die Vorschläge jetzt in ihren Ortsräten diskutieren. „Es ist immer noch ein Prozess – nichts ist beschlossen“, betont die Ausschussvorsitzende, Susanne Brakelmann. Zur Verbesserung der Radwegesituation in der Wedemark werden besonders die Hauptschulwege betrachtet; dazu haben Schüler über eine Befragung beigetragen. Als zentrale Probleme sehen die Planer die Situationen an den Ortseingängen, die in der Gemeinde zumeist mit Landesstraßen- oder Kreisstraßen verbunden sind. Allein für die L190 durch die gesamte Wedemark liefert das Büro 24 Verbesserungsvorschläge wie Mittelinseln, Seitenverlegung von Radwegen oder Verbreiterungen. Auch für die L383, die L310 und den Bereich Schulzentrum Mellendorf stellen die Planer neue Lösungen vor, die anschaulich in Luftbilder eingearbeitet sind. Der Bericht von PGT zum Radverkehr ist als Vorlage 078/2021 über die kommunale Homepage www.wedemark.de zu finden, das vom Verwaltungsausschuss schon beschlossene Routennetz ist die Drucksache 121/2019. uc

Zychlinski: „Wir spielen Pingpong“

Zurzeit wird das vertieft ausgearbeitete Radwegekonzept gerade wieder in die Ortsräte gespielt, die nicht zum ersten Mal ihre Vorstellungen zu Radwegen äußern sollen. „Wir spielen Pingpong“, kritisiert Zychlinski deshalb. „Dabei wäre der nächste logische Schritt jetzt ein Handlungsplan.“

Die SPD setzt die Prioritäten so: Radwegeverbindungen zwischen den Ortschaften stehen an erster Stelle, es folgen Radwege zu den Schulen und im Folgenden zu den Bahnhöfen sowie zu Ärzten, Apotheken und Einkaufsmöglichkeiten. „Wir müssen die Orte gut und sicher verbinden, die Schulwege verbessern und Radwege Richtung Bahnhöfe denken“, sagen die Fraktionsvorsitzenden. „Wenn ich die Dörfer verbinde, habe ich auch etwas für die Schulkinder getan“, meint Zychlinski.

Auch Kinder sollen Sachverstand einbringen

Der SPD-Fraktionsvorsitzenden ist wichtig, auch Kinder selbst mit ihrem Sachverstand zu beteiligen, wenn es um Sicherheit auf ihren Schulwegen geht. „Auch die Verkehrswacht Wedemark wird gern einbezogen“, betont Mühleis. „Sie sind Experten für die Sicherheit und das Verkehrsverhalten von Kindern.“ Parallel zu diesen Prioritäten möchte die SPD auch die Knotenpunkte in den Orten ausgebaut sehen, die für die Schulwege bedeutsam sind, etwa die Stucke-Kreuzung in Mellendorf, die Kuhstraße/Burgwedeler Straße in Bissendorf oder die Goltermann-Kreuzung in Elze. Die Vorschläge der SPD richteten sich insgesamt darauf, „möglichst schnell möglichst viele Radfahrende sicher in den Straßenverkehr zu integrieren“.

SPD: Gemeinde muss ausreichend Geld einplanen

„Wichtig ist, dass hinter dem Masterplan auch Geld steht“, betont Mühleis mit Blick auf die einzuplanenden Millionen in den Haushalt. Der Ausbau im gemeindeeigenen Bereich werde einen erheblichen finanziellen Aufwand erfordern. Im Bereich der Kreisstraßen (Region Hannover) und Landesstraßen (Land Niedersachsen) habe die Kommune auf die jeweiligen Behörden einzuwirken. Die SPD verweist außerdem darauf, dass in die Finanzplanung auch Fördergeld von übergeordneten politischen Ebenen einbezogen werden sollten.

Von Ursula Kallenbach