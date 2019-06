Wedemark Wedemark So feiern drei Schützenvereine ihre Feste In Brelingen, Berkhof und Gailhof feiern die Schützenvereine am Wochenende ihre Feste – mit Umzügen, kulinarischen Angeboten und vielfältigen Aktionen. Die Majestäten und Programme im Überblick.

Am Wochenende steht wieder ein Festumzug durch Brelingen an – auch in Berkhof und Gailhof feiern die Schützen ihre Feste. Quelle: Niggemeyer (Archiv)