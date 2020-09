Wedemark

Die Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark gilt nicht nur als Aushängeschild der Gemeinde. Die Einrichtung in Bissendorf – kurz Juku – gehört vielmehr zu den Top 5 in Niedersachsen und hat sich im Lauf der vergangenen rund 30 Jahre einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Bundesweit für Aufsehen sorgte die Schule etwa auch mit der Initiative Straße der Kinderrechte.

Doch das ist letztlich Schnee von gestern. Nach dem Wechsel des Schulleiterpostens von Bernd Tschirch auf Carsten Fertig zum 1. August gilt es nun vielmehr, den Blick nach vorn zu richten, vor allem unter den jetzigen Corona-Bedingungen. Der Shutdown habe seine Einrichtung voll erwischt, sagt nun Fertig. Dennoch sei es ihm und seinem Team gelungen, ein Programm für die Herbst-Winter-Saison auf die Beine zu stellen. „Wir sind froh, dass das Heft so nun vorliegt“, sagt der Schulleiter.

Anzeige

Gemeinde Wedemark unterstützt Jugendkunstschule massiv

Dafür sei er dankbar. Doch Fertigs Dankbarkeit geht vor allem auch in Richtung Wedemärker Gemeindeverwaltung. Denn diese habe in der Krise die Schule nicht im Regen stehen lassen, sondern seit März vielmehr dafür gesorgt, dass auch die Gehälter für die Festangestellten geflossen sind. Auch für die freiberuflichen Dozenten sei etwas getan worden. Dafür habe etwa der Landesverband der niedersächsischen Kunstschulen den Freiberuflern Wegen aufgezeigt, wo es für sie Unterstützung und Hilfe gebe, sagt Fertig lobend.

Weitere HAZ+ Artikel

Doch nun, Anfang September, gelte es, den Blick nach vorn zu richten, meint der Schulleiter bei der Vorstellung des neuen Programms. Und dieses könne sich seinen Angaben zufolge durchaus sehen lassen. Statt der sonst üblichen durchschnittlich fast 50 Kurse sei es trotz der Corona-Pandemie gelungen, 36 Angebote für Kinder von drei bis 18 Jahren anbieten zu können.

Speziell die Kurse, wo – wie etwa beim Schweißen, im Fotolabor und dem Herstellen von Schmuck – kein Abstand zwischen den Teilnehmern eingehalten werden kann, mussten in diesem Jahr gestrichen werden. Dafür sind andere, zum Teil neue Kurse im Programmheft aufgelistet. Die Weihnachtsbäckerei soll es aber auf alle Fälle wieder geben, um farbenprächtige Hexenhäuschen herzustellen.

Lesen Sie mehr: Basteln in Corona-Zeiten – Jugendkunstschule packt Wundertüten

Im Herbst-Winter-Programm sollen wieder farbenprächtige Hexenhäuschen kreiert werden. Quelle: privat

Maximal fünf Teilnehmer pro Kurs möglich

Alle anderen Seminare würden selbstverständlich unter Einhaltung der derzeit gültigen Hygienebestimmungen angeboten, berichtet Fertig. Aus diesem Grund wurde das Gebäude am Mühlengraben 19 in Bissendorf entsprechend umgestaltet. Dieses großzügige Domizil stellt seit November 2018 die Wedemärker Anja-Fichte-Stiftung mietfrei für die kulturelle Arbeit zur Verfügung.

Auf den Fußböden weisen Hinweise und Pfeile den Weg. Im größten Raum, in dem auch die meisten Kurse angeboten werden, sind die Tische entsprechend versetzt aufgestellt. Allerdings würden pro Tag maximal zwei Kurse angeboten, damit zwischenzeitlich die Tische und Räume desinfiziert werden können.

Zudem setzt die Jugendkunstschule auf ihre weiteren Veranstaltungsorte wie etwa die Streuobstwiese in Elze, das Mehrgenerationenhaus sowie den Campus W in Mellendorf und das Schullandheim Heideheim in Kleinburgwedel-Wietze.

Trotz dieser zum Teil widrigen Umstände sind sich die Verantwortlichen sicher, dass gerade „in unsicheren Zeiten der Bedarf nach kreativem Tun“ groß sein wird. Deshalb rechnet Fertig mit einem „großen Hunger auf Kunst und Kultur“.

Das neu gestaltete Programmheft liegt in dieser Woche an vielen Stellen in der Gemeinde Wedemark aus. Quelle: Sven Warnecke

Programmhefte werden ausgelegt

Carsten Fertig und seine Bürokraft Dagmar Eismann – die auch schon mal selbst kreative Kurse anbietet – gehen davon aus, dass das mit neuem Layout erschienene Programmheft mit einer Auflage von 1500 Stück bis Ende der Woche in vielen Geschäften, Banken und öffentlichen Stellen wie Schulen und Rathaus ausliegen wird. Zudem ist das Programm im Internet auf www.kunstschule-wedemark.de abrufbar. Informationen gibt es auch unter Telefon (05130) 5570 sowie nach einer E-Mail an kunstschulewedemark@t-online.de.

Von Sven Warnecke