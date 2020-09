Bissendorf

Für die Abwasserbeseitigung muss die Tochtergesellschaft der Gemeinde Wedemark (WAG) viel Geld in Leitungen und Anlagen investieren. Fast 15 Millionen Euro seien es, kündigte Bürgermeister Helge Zychlinski ( SPD) nun bei der Grundsteinlegung für das neue Betriebsgebäude in Bissendorf an. Angesichts dieser großen Summe wollte die Kommune auch nicht auf eine feierliche Zeremonie verzichten, so Gemeindekämmerer und WAG-Geschäftsführer Joachim Rose – „trotz Corona.“ Im kleinen Rahmen und zusammen mit den beteiligten Firmen, Planern und dem Aufsichtsrat aus der Politik hatten sich alle den Abstandsregeln entsprechend aufgestellt.

Seit fast fünf Jahren kümmert sich die Gemeinde wieder selbst um die Abwasserbehandlung. Zuvor gab es einen privaten Entsorger. Das Problem war: In den vergangenen Jahren hatte das vormalige Unternehmen nicht mehr allzu viel Geld in die Instandhaltung des Leitungsnetzes und der Technik investiert, berichtete Rose nun. Sein Co-Geschäftsführer Henning Luttermann hatte den Zustand der Kanalisation kürzlich mit einer „Tropfsteinhöhle“ beschrieben. „Deshalb war klar, das hier was passieren muss“, betonte Rose.

Anzeige

Lesen Sie mehr: Bauen, Abwasser, Energie: So viel Gewinn werfen die Tochtergesellschaften der Gemeinde ab

Weitere HAZ+ Artikel

Gemeinde hat marodes Leitungsnetz übernommen

Das hat Tradition: In der Kapsel sind außer der aktuellen Tageszeitung auch die Baupläne sowie Kleingeld enthalten. Quelle: Sven Warnecke

Nach der Übernahme hatte sich außer dem maroden Zustand zudem rasch herausgestellt, dass die Kläranlage angesichts des Bevölkerungszuwachses zu klein dimensioniert ist. Die Zahl der Einwohner war von fast 24.000 im Jahr 1986 auf heute rund 30.000 gestiegen. Zudem sind viele neue Gewerbebetriebe hinzugekommen. Mit der bisherigen Ausbaugröße von 35.000 angenommenen Einwohnern wurden auch gewerbliche Abwässer einberechnet. Allerdings müsste dieser Wert deutlich über der Einwohnerzahl liegen. Deshalb wird die neue Anlage mit einer Ausbaugröße von 46.000 Einwohnerwerten dimensioniert, die auch eine vernünftige Reserve berücksichtige, erläuterte Rose.

Als weiteres sichtbares Zeichen der Investitionen entsteht nun in den nächsten zwölf Monaten ein neues Betriebsgebäude für circa 1,6 Millionen Euro an der Kläranlage in Bissendorf. Es werde alle aktuellen Anforderungen erfüllen, die die Arbeitsstättenverordnung und die Hygienevorschriften für solch ein Haus vorsehen, kündigte Rose an. Zudem würde eine leistungsfähige Steuerungszentrale installiert, das sogenannte Prozessleitsystem. Von Bissendorf aus wird künftig der gesamte Service rund um das Thema Abwasser gesteuert. Rose rechnet damit, dass das Gebäude Ende nächsten Sommers in Betrieb gehen wird.

Bürger sollen Nutzen von neuer Technik haben

Außer der Gemeindespitze haben sich auch Vertreter der beteiligten Baufirmen und Planungsbüros wie auch des Aufsichtsrates in gebührendem Abstand versammelt. Quelle: Sven Warnecke

Einst privatisiert und heute wieder kommunale Angelegenheit Seit dem Jahr 2016 hat die Gemeinde die Abwasserbeseitigung wieder selbst in der Hand. Das war nicht immer so. Die von der Kommune am Bahldamm errichtete Kläranlage Bissendorf wurde am 1. Juli 1986 privatisiert, bis 1989 erweitert und durch die KED (Kommunale Entsorgungsdienste) bis Ende 2015 betrieben. Mit Ratsbeschluss hat die Gemeinde seit 1. Januar 2016 den Betrieb der Abwasserbeseitigung wieder selbst übernommen. Dazu hatte die 2015 gegründete privatwirtschaftliche Wedemark Abwasser Gesellschaft (WAG) die Anlagen von dem vormaligen Betreiber erworben. Gesellschaftszweck sind die Errichtung, der Erwerb und die Bereithaltung von Abwasseranlagen in der Wedemark. Die Gemeinde ist alleinige Gesellschafterin. Zu Geschäftsführern sind Henning Luttermann und Joachim Rose bestellt. Die WAG unterhält, erneuert und erweitert die Kläranlage mit Millioneninvestitionen und stellt sie der Gemeinde zur Verfügung. Die Kommune ist verantwortlich für die Betriebsführung und hat dazu zehn angestellte Mitarbeiter im Dienst. Außer dem zentralen Klärwerk sind rund 160 Kilometer lange Schmutzwasserleitungen sowie 74 Pumpwerke im Gemeindegebiet zu warten. Nicht einbezogen in die Abwasserbehandlung in der Kläranlage Bissendorf ist der Gemeindeteil Resse. Dort gibt es eine zweite Kläranlage in der Kommune.

Nach Übernahme der Abwasserbehandlung investiert die Gemeinde Wedemark viel Geld speziell in die Kläranlage in Bissendorf sowie die Leitungen. Quelle: Sven Warnecke

Als größtes Problem beschrieb Geschäftsführer Rose, dass sämtliche Arbeiten im laufenden Betrieb erfolgen müssten. Zudem hätte die Gemeinde am Standort der Kläranlage in Bissendorf keinerlei zusätzliche Grundstücke, um sich noch zu erweitern. Denn mit dem Bau des Betriebsgebäudes ist noch lange nicht Schluss auf dem Areal am Bahldamm. Wie Rose ankündigt, müssten in den nächsten drei Jahren auch neue Klärbecken gebaut werden – statt rund werden diese künftig eckig sein. Zudem werden weitere Hallen und Räume zusätzlich errichtet.

„Wir werden die Möglichkeiten erneuerbarer Energien ausschöpfen, indem wir die bei der Abwasserbehandlung freiwerdende Energie als Wärme und Strom nutzen“, sagt Rose. Zudem würde mit Fördergeld des Bundes auf den neuen Dachflächen Fotovoltaikanlagen installiert, um die Betriebskosten zu senken.

Genau darum ginge es auch bei den Investitionen, unterstrich Zychlinski. Diese seien in die Zukunft gerichtet. Denn das komme letztlich auch dem Gebührenzahler zugute. Er rechnet damit, dass dank der neuen Technik 2 bis 3 Millionen Euro für die Bürger erwirtschaftet werden könnten. So sei es möglich und kalkuliert, bis Mitte der Zwanzigerjahre „nicht mehr an der Gebührenschraube drehen zu müssen“, kündigte der Bürgermeister an.

Von Sven Warnecke