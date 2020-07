Wedemark

Ein Wanderritt mit Übernachtung, ein Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein, ein Tag mit einem Jäger im Revier, töpfern oder gemeinsam eine Radtour machen: Das sind nur einige der Angebote für Kinder und Jugendliche, die die Gemeinde im diesjährigen Ferienkompass veröffentlicht hat.

Das Programm ist aufgrund der Corona-Pandemie jedoch nicht so umfangreich wie in den Vorjahren. „Wenigstens können wir eine abgespeckte Version herausbringen und den Kindern und Jugendlichen der Gemeinde die Möglichkeit bieten, ihre Ferienfreizeit trotz Corona sinnvoll zu gestalten“, sagt Jugendpflegerin Ellen Bruns. Bei allen Aktionen müssen die Teilnehmer die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einhalten.

Interessierte finden den 36-seitigen Ferienkompass im Internet auf www.wedemark.de/ferienkompass. Dort steht die Broschüre zum Herunterladen bereit.

Die Gemeindeverwaltung nimmt ab sofort Anmeldungen entgegen. Eltern können ihre Kinder für ein oder mehrere Angebote persönlich im Büro der Gemeindejugendpflege, E.18 im Rathaus am Fritz-Sennheiser-Platz, telefonisch unter (05130) 518482 oder per E-Mail an Jugendpflege@Wedemark.de anmelden.

Jugendtreffs sind in Ferien geöffnet

Auch die Jugendtreffs in der Wedemark bieten während der Ferien Abwechslung. Die Türen des Jugendtreffs Negenborn stehen Kindern und Jugendlichen dienstags und mittwochs von 16.30 bis 20 Uhr offen. In Brelingen hat die Einrichtung jeden Mittwoch von 16.30 bis 19.30 Uhr sowie donnerstags und freitags jeweils von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Im Jugendtreff Scherenbostel sind Besucher montags von 16 bis 19.30 Uhr sowie dienstags und freitags von 16 bis 20 Uhr willkommen. Der Bissendorfer Treff steht jeden Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 21 Uhr sowie donnerstags von 16 bis 19 Uhr offen. Kinder und Jugendliche können sich in Resse montags, dienstags, mittwochs und freitags treffen – jeweils von 16 bis 21 Uhr.

Die Türen der Jugendhalle in Mellendorf stehen auch während der Ferien fünf Tage in der Woche offen – montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr.

Von Julia Gödde-Polley