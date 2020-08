Bissendorf

Das war eine gelungene Überraschung für das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR): Mitten im Sommer bekamen die Verantwortlichen ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk überreicht, eine Spende in Höhe von 950 Euro. „Wir suchen gerade mit Hochdruck Lebensretter für verschiedene Patienten und haben dazu mehrere Typisierungsaufrufe laufen. Weitere werden folgen. Mit dieser großzügigen Spende können wir die Aktionen finanziell unterstützen“, sagt Marlena Robin-Winn, Geschäftsführerin des NKR und Vorstandsvorsitzende des NKR-Fördervereins.

190 Mitarbeiter spenden für Organisation

Traditionell sammeln die Mitarbeiter der xKD Kleinserien & Internationale Logistik Volkswagen Nutzfahrzeuge mit Sitz in Bissendorf im Dezember für eine gemeinnützige Organisation. Auf Anregung von Mitarbeiter Dennis Sander wurde für die Spendenaktion der NKR-Förderverein ausgewählt.

Seine Idee fand Zustimmung: Rund 190 Mitarbeiter des Unternehmens sammelten mit viel Engagement. Die ursprünglich für März 2020 geplante Spendenübergabe musste aufgrund der Corona-Pandemie zunächst ausfallen. Nun war es aber soweit: Betriebsleiter Carsten Schuck überreichte den Scheck in den Räumen des NKR an Robin-Winn. Dabei begleiteten ihn Sander, Armin Voß, Oguz Ates und Robert Ehrlich. Schuck sprach im Namen aller Mitarbeiter und Kollegen, als er sagte: „Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen sich testen und in das Register aufnehmen lassen, sodass sie als geeignete Stammzellenspender zur Verfügung stehen.“

Von Stephan Hartung