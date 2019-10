Wennebostel

Die Kreisstraße 107 in Wennebostel ist gesperrt. Autofahrer, deren Ziel nicht im Ort liegt, sondern die weiter Richtung Gailhof wollen, müssen seit Mitte September über Mellendorf fahren. Doch nicht alle halten sich an die ausgeschilderten Umleitungen von und nach Gailhof. Einige Verkehrsteilnehmer nutzen Schleichwege für Abkürzungen und um nicht zweimal über die Bahngleise fahren oder womöglich vor den Schranken warten zu müssen. Die Polizei weiß darum und kündigt auf Nachfrage verstärkte Kontrollen an.

Die Verlängerung der Straße Hartland, die ab der Kurve der Straße In Wennebostel nur noch ein schmaler Weg ist, den lediglich land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge sowie Fußgänger und Radfahrer benutzen dürfen, ist schlammig. Zahlreiche Spuren von Autoreifen sind zu erkennen. Tiefe Löcher sind in der Fahrbahn und lassen die unbeleuchtete Strecke nachts gefährlich werden. Immer wieder ignorieren Autofahrer die Schilder, die die Nutzung des Weges einschränken, und fahren durch den Matsch. Bereits am Abzweig von der Lindenstraße auf die Straße In Wennebostel – das ist die K 107 – weist ein Schild Autofahrer darauf hin, dass nur Anlieger die Straße bis zur Baustelle befahren dürfen. Doch einige Verkehrsteilnehmer halten sich nicht daran.

Polizei will kontrollieren

Das Mellendorfer Kommissariat kennt das Problem bereits. Informationen über Schleichwege bekommen die Beamten entweder aus der Bevölkerung, oder Polizisten fallen bei Fahrten durch die Gemeinde solche Strecken auf, berichtet Peter Trinks, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes. Letztlich blieben nur Kontrollen. Die soll es angesichts der bis voraussichtlich März 2021 andauernden Arbeiten auf der K 107 und der damit verbundenen Sperrung der Straße in unterschiedlichen Abschnitten verstärkt geben. „Ja, da werden wir in nächster Zeit verstärkt kontrollieren“, sagt Trinks.

Auf der schlammigen Wegstrecke sind tiefe, wassergefüllte Kuhlen. Quelle: Patricia Chadde

Beamte verteilen Bußgelder

Auch am vorletzten Freitag waren Beamte des Kommissariats an der Stelle präsent und erwischten Autofahrer, die dort unerlaubterweise unterwegs waren. Die Polizisten verteilten Trinks Angaben zufolge vier Bußgelder gegen Verkehrsteilnehmer. Autofahrer, die erwischt werden, müssten mit einer Ermahnung oder einem Bußgeld rechnen. Die Entscheidung hänge vom Einzelfall ab. „Oftmals zeigt es schon Wirkung, wenn wir als Polizei dastehen“, so Trinks. Das Kommissariat mache die Kontrollen „zum Schutz der schwachen Verkehrsteilnehmer“. Auf der unbeleuchteten Strecke liefen Fußgänger und Radfahrer bei regem Verkehr Gefahr, übersehen zu werden.

Ein Abschnitt der Straße In Wennebostel ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Quelle: Patricia Chadde

Keine Staus auf offizieller Umleitung

Auf der offiziellen Umleitungsstrecke konnte die Polizei bisher keine Auffälligkeiten feststellen. „Nach Beobachtungen des zuständigen Fachbereichs verläuft der bisherige Umleitungsverkehr völlig unproblematisch“, berichtete Gemeindesprecher Magnus Wurm. Auch bei der Region Hannover ist bislang nichts zu Staus auf der Strecke bekannt.

Beobachtung der Polizei: Auf A-7-Umleitungen gibt es bisher weniger schwere Unfälle Auch der Umleitungsverkehr von der Autobahn 7 rollt derzeit durch die Wedemark. Nach den Beobachtungen der Polizei gab es auf den offiziell für den überörtlichen Verkehr ausgeschilderten Straßen bisher keinen signifikanten Anstieg der schweren Unfälle. Das berichtet Peter Trinks vom Polizeikommissariat Mellendorf. „Das wäre natürlich schön, wenn es so bleibt“, sagt er. Konkrete Zahlen liegen aktuell noch nicht vor. Er warnt aber, dass auf der Strecke Verkehrsteilnehmer dennoch damit rechnen müssen, dass plötzlich gebremst wird. Gerade morgens und abends ist auf der Straße viel los, und es gebe regelmäßig Staus oder stockenden Verkehr. Trinks appelliert deshalb an Auto- und Lastwagenfahrer, aufmerksam zu sein. Auch 2018 fuhren viele Autos und Lastwagen wegen der Bauarbeiten auf der Autobahn durch die Gemeinde. In der Folge gab es zahlreiche Unfälle auf der Strecke – das geht aus der Unfallstatistik hervor. Die Polizei registrierte auf den Strecken 154 Unfälle. 2017 waren es 98 Zusammenstöße. jsp

Lesen Sie auch:

Keine Staus: Sanierung der K 107 läuft nach Plan

Bauarbeiten: Sanierung der K 107 in Wennebostel ist gestartet

Polizei registriert in 2018 wegen A-7-Baustelle mehr Unfälle

Von Julia Gödde-Polley und Patricia Chadde