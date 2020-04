Resse

Fahrgäste von Regiobus aufgepasst: Die Busse können ab Mittwoch, 8. April, nicht wie gewohnt durch Resse fahren. Grund sind Bauarbeiten auf der Königsberger Straße. Die Fahrbahn ist circa zwei Wochen lang gesperrt.

In dieser Zeit beginnen und enden die Fahrten der Linie 698 in Richtung Mellendorf an der Haltestelle Resse/ Leipziger Straße, teilt das Unternehmen mit. In Fahrtrichtung Resse wird die Haltestelle Resse/Osterbergstraße während der Bauarbeiten an die Straße Altes Dorf verlegt. Die Haltepunkte Resse/ Leipziger Straße und Resse/Köhlerweg entfallen. Fahrgäste können ersatzweise an der Haltestelle Leipziger Straße in Richtung Mellendorf zu- und aussteigen.

Regiobus bittet die Kunden um Verständnis für die Änderungen.

Von Julia Gödde-Polley